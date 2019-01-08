政府与国能野新试跑．装高速宽频提早完成 政府与国家能源公司在野新进行的第一阶段国家光纤化与连接计划（NFCP）试跑工程，比预期中提早完成，为野新1100户提供高速宽频；惟通讯与多媒体部长哥宾星表示，此项建设要推广至全国，仍须视国能管理层的决定，目前仍未有确实的定案。

哥宾星（中）为国家光纤化与连接计划试跑工程主持开幕。右一起阿依沙依沙、廖莫宜；左二为郭子毅。（图：星洲日报）

（马六甲8日讯）政府与国家能源公司在野新进行的第一阶段国家光纤化与连接计划（NFCP）试跑工程，比预期中提早完成，为野新1100户提供高速宽频；惟通讯与多媒体部长哥宾星表示，此项建设要推广至全国，仍须视国能管理层的决定，目前仍未有确实的定案。

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合理价采用每秒1Gb网速

随着此工程成功在野新落实，野新警察宿舍、阿依默茂、进步花园及甘文露垦殖区，如今能以合理价格采用每秒1Gb网速，与先进国家相同待遇。

他今日是出席野新国家光纤化与连接计划试跑工程开幕典礼后，在新闻发布会上表示，此试跑工程是为了让政府能够从技术面、安全面以及可靠面探讨NFCP的商业性质。政府与国能将全面的探讨此次的成果，以考量在全国推行的可能性。

他说，网络在世界各大领域扮演重要的角色，如教育、经济与医药领域。

人们之间透过网络的连接性，则能够提升生活水平，让民众过得更好。

“我们还有很多工作要做，我希望全民的网络连接能够在接下来的几个月内达成。若全马人民都能够上网，我相信这能够大大提升人民的生活水平。”

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他指出，如今我国仍面对的是许多地区没有上网设备，因此已经与其他通讯公司商讨，也获得正面的回应，通讯公司将加入NFCP行列，为全国人民提供上网服务。

国能主席丹斯里廖莫宜表示，安装光纤电缆属于第一阶段，第二阶段则是探测民意。

先探测民意再推展全国

“安装光纤电缆已经完成，而我们也知道，技术面而言，这是没有任何阻碍。不过，第二阶段则是探测民意，我们需要时间收集民调，然后再做出决定何时将此计划推展至全国。届时将另外做出宣布。”

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今日数家电讯公司皆在会上开设摊位推出优惠配套，其中包括寰宇电视（ASTRO）为野新居民提供上网与娱乐内容配套，从2月起居民可从99令吉起签购此配套。

出席的还有大马通讯及多媒体委员会（MCMC）主席阿依沙依沙、甲州议长拿督威拉奥马嘉化、甲首长代表郭子毅行政议员、甲市区国会议员邱培栋等。