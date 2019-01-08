交长：无限搭乘公交月票．My50将扩展至槟 交通部长陆兆福说，无限搭乘公交月票在巴生河流域取得成功，该部将在今年第二季度或下半年把50令吉无限搭乘公交月票（My50）扩展至槟城公共巴士服务，以利惠更多乘客。

陆兆福（中）在莫哈末凯鲁（左）和莫哈末哈斯兰陪同下，召开新闻发布会更新无限搭乘公交月票的进展与计划。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）交通部长陆兆福说，无限搭乘公交月票在巴生河流域取得成功，该部将在今年第二季度或下半年把50令吉无限搭乘公交月票（My50）扩展至槟城公共巴士服务，以利惠更多乘客。

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他今日在马来西亚国家基建公司孟沙总部（Prasarana）召开新闻发布会时表示，槟城有许多路线采用槟城快捷通（Rapid Penang）服务，为此该公司会研究如何在其他州属推展这项月票措施。

“至于槟城的渡轮服务是否包含在月票措施，还需交给国家基建公司讨论，但目前第一阶段专注在槟城的公共巴士服务。”

根据国家基建公司月票数据表示，2019年1月首星期有3万653名乘客购买了100令吉无限搭乘公交月票（My100）和726名乘客购买50令吉无限搭乘公交月票（My50），两者加上2018年12月的购买人数，My100目前有6万5125名乘客，My50只有1577名乘客。

他说，每天都有数千人购买无限搭乘公交月票，单单在1月2日，就有1万2187名My100新用户，而这项政策推行以后，搭乘次数累积共有68万2000次。

有信心达20万月票乘客目标

他对于达到至少20万名月票乘客的目标充满信心，因为这将减少政府对此政策的津贴。

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“交通部每月拨款约650万令吉予国家基建公司来减少损失，一旦拥有20万名乘客，政府只需承担400万令吉的津贴。”

询及由于My50购买率低，政府会否废除？陆兆福回应，巴生河流域某些地区只有公共巴士衔接，因此需照顾这些乘客，My50预算将用在其他州属，如槟城公共巴士。

有乘客担心每天使用身份证通关会容易掉失身份证，陆兆福回应，该部已指示国家基建公司展开多元付款机制的研究，让民众日后能使用一触即通卡、信用卡、扣账卡、手机付费应用程式来搭乘公交，享有My100和My50。

希盟兑诺良好例子

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希盟政府被批评政策常U转，他认为，无限搭乘公交月票是希盟政府兑现宣言与承诺的良好例子。

根据国家基建公司在社交媒体进行的My100和My50的民调显示，有65%用户表示能省下100令吉或以下；有27%用户节省101令吉至200令吉；有8%省下了201令吉或以上。

“没滥用政府资源拉票”

有证据可举报

净选盟指希盟联邦部长在金马仑高原国席补选前到金马仑活动有贿选之嫌，陆兆福强调他没有滥用政府资源或部门活动拉票，或者宣布糖果（政策），任何组织掌握证据可以公开出来。

他解释，前日到金马仑高原是为了与农民和陆路交通局对话，商讨解决方案，没有为候选人站台拉票。

活动没涉及候选人

“我嘱咐希盟候选人不要出席我的活动，和我一起会见农民或陆路交通局，所以此次活动没有涉及候选人，我也没有触及补选课题，也没向人民发表‘你要支持我们，就能帮你解决问题’的言论，若有任何团体有这些证据，可以公开出来。”

陆兆福也说，此次访问在2018年10月就安排，原定去年杪访问当地，但由于行程忙碌安排在今年1月初，这个日期是在补选提名日以前。

为民解困是基本工作

“为民解困是我们的基本工作，我们不能有‘因为补选而什么都不做’的态度，也不能因为补选让政府运作停下，这是不实际的，当地民众也不能接受。”

在金马仑高原补选之前，副首相拿督斯里旺阿兹莎、掌管国民团结事务的首相署部长瓦达姆迪、人力资源部长古拉、土地及天然资源部长希维尔及交通部长陆兆福先后到当地举行政府部门活动，引起净选盟主席范平东的抨击，指希盟部长滥用官职和政府资源。

7月取缔未注册电召车

另一方面，陆兆福重申，陆路交通局将在7月12日后取缔还未注册和拥有公共服务交通执照（PSV）的电子召车司机，这项期限不会延长。

他强调，政府已在2018年7月给予相关指示，让电子召车司机在1年内进行注册，完成6个小时的公共服务交通执照课程，而他们不能以没有得到这些指示和资料为藉口，因此他们必须马上完成这些注册的工作。

“3年以上的电子召车才需到电子验车中心（Puspakom）进行检验，并非全部车辆都要这么做。”

出席者有交通部秘书长莫哈末凯鲁、国家基建公司首席执行员拿督莫哈末哈斯兰等。