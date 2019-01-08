林吉祥：没助发展提升．“纳吉辜负原住民” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥认为，如果前首相拿督斯里纳吉能利用他每天所发布的许多脸书帖文来解释他在过去8年担任第六任首相时，在把原住民带进国家的主流发展上失败中所学习到的教训，会来得更有建设性。

（吉隆坡8日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥认为，如果前首相拿督斯里纳吉能利用他每天所发布的许多脸书帖文来解释他在过去8年担任第六任首相时，在把原住民带进国家的主流发展上失败中所学习到的教训，会来得更有建设性。

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他发文告表示，自2018年5月9日改朝换代后，纳吉变成非常活跃的脸书用户，经常在一天内发布许多帖文。

“然而，他的脸书却对我在星期天于碧兰璋所发布的文告保持沉默，我在那篇文告中提到，他在担任首相的时候辜负了原住民，因为他一直专注在国际一马公司贪污及洗钱丑闻，而不是把原住民带进国家的主流发展里；他的回应无异于承认他在担任首相的八年期间辜负了原住民。”

他说，金马仑补选是检验成立于60年前，旨在赋权、发展和提升国内原住民社群的原住民发展局（JAKOA）的指标表现（KPI）和往绩的最恰当时机。

“如果纳吉没有辜负原住民社群的话，今天的原住民社群就不会在发展的所有方面都贫瘠、被漠视和被边缘化；更耻辱的是，在历经六十载的‘赋权、发展和提升’国内原住民社群后，只有大约21%的JAKOA职员是原住民，而该局的总监职位去年才引来首位的原住民人士担任。”