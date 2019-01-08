柔限制区暂缓实里达ILS暂停·马新领空纠纷达协议 马新两国于今午发联合声明，在即日起，马来西亚同意暂缓在柔佛州实施的巴西古当领空永久限制区一个月，同时，新加坡实里达机场也同意暂停启用仪表着陆系统（ILS）为时一个月。

马新两国外长赛富丁（左）和维文，同场宣读联合声明，就两国领空纠纷达致协议。（图：星洲日报）

（新加坡8日讯）马新两国于今午发联合声明，在即日起，马来西亚同意暂缓在柔佛州实施的巴西古当领空永久限制区一个月，同时，新加坡实里达机场也同意暂停启用仪表着陆系统（ILS）为时一个月。

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大马外交部长拿督赛富丁今日抵达新加坡，与该国外交部长维文会面，进行谈判后，两名外长就近期成为焦点的马新两国领空纠纷课题达成协议。

联合工作小组商领海纠纷

在领海纠纷方面，新加坡外交部高级官员将组成联合工作小组，讨论领海纠纷问题，并在两个月内向双方外交部长汇报磋商成果。上述联合工作小组，将由新加坡外交部常任秘书池伟强及大马外交部秘书长拿督斯里慕哈末沙鲁及相关的高级官员组成。

两国外长在新闻发布会上也形容这是一次正面及建设性会谈，双方重申马新两国建立长久紧密联系，并持续改善双边关系的意愿。



赛富丁（左）与维文漫步于植物园，准备前往植物园内的一家餐厅用餐。

会议后2国外长共进午餐

是场闭门会议是于周二上午在新加坡外交部举行。赛富丁在会议后，受邀到新加坡植物园内一家著名餐厅，与维文共进午餐。

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这也是继新加坡副总理张志贤与首相敦马哈迪在本月初，于吉隆坡面对面进行会谈后，两国高层官员再次进行交流。

赛富丁于今日上午11时35分抵达新加坡外交部总部，两名外长在见面时笑容满面，一边握手一边步入外交部总部，维文也把手搭在赛富丁肩上。

两人之后在总部大厅合照，接着步入办公室单独会谈。

与此同时，两国交通部的部长也将在近期会面，讨论巴西古当领空永久限制区及新加坡实里达机场仪表着陆系统（ILS）的程序，以确保民航的安全性及有效性。

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