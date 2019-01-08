希盟金马仑竞选总部10日启用 希盟订在1月10日（星期四）晚上7时，在金马仑丹那拉打康乃馨花园（BalaiRaya Carnation Park），举行竞选总部启用仪式，活动开放给民众出席，民众受促踊跃出席。

行动党组织秘书陆兆福（左五）召开金马仑国会重选彭亨州备战会议。左三起为黄德、马诺嘉兰；右起是张玉刚及梁金福。（图：星洲日报）

（彭亨．金马仑8日讯）希盟订在1月10日（星期四）晚上7时，在金马仑丹那拉打康乃馨花园（Balai Raya Carnation Park），举行竞选总部启用仪式，活动开放给民众出席，民众受促踊跃出席。

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行动党今日发表文告说，金马仑国会的选民约3万2000人，其中马来选民34%、华裔选民30%、印裔选民15%，以及原住民选民22%。

华印裔主要分布在丹那拉打州席，马来选民和原住民则集中在日莱州席，因此是行动党竞逐的所有半岛议席中，最艰辛难打的战役之一。

文告说，要为金马仑的选民解决土地、交通、环境等问题，确实是一个不小的挑战，但行动党这次是以建党以来最大的决心和信心，放眼攻陷国阵60年在金马仑国会的堡垒，以开创民主政治的新契机，重建廉洁高效、繁荣和谐、物阜民安的家国。