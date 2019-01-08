KLIA2出现蜂群．机场公司：将熏蒸驱散 在亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯昨日在推特指KLIA2一个未知的平台窗户上发现一个蜂窝，并担忧会出现蜜蜂侵扰而批评大马机场控股有限公司（MAHB）后，该公司今日发表文告证实KLIA2确实出现一群蜜蜂。

（雪兰莪．八打灵再也8日讯）吉隆坡第二国际机场（KLIA2）出现蜂群。

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在亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯昨日在推特指KLIA2一个未知的平台窗户上发现一个蜂窝，并担忧会出现蜜蜂侵扰而批评大马机场控股有限公司（MAHB）后，该公司今日发表文告证实KLIA2确实出现一群蜜蜂。

下大雨或大风时会散去

不过MAHB表示，出现的是蜜蜂，并不是蜜蜂窝。他们已经知晓这群蜜蜂聚集在KLIA2Q4的区域，而成群迁移的蜜蜂聚集在机场尤其是空侧（airside）是常见的情况。在下大雨或大风时通常会散去。

该公司说，他们已经在监督这个情况，如果在夜幕降临时这群蜜蜂不散去，他们将控制虫害进行熏蒸，以避免形成蜂窝。由于安全原因，这些活动通常在夜间进行，因为在白天扰乱蜂群是危险的。

“在这个事件上，蜂群出现在今天早上10时到11时之间。如果蜂群仍然存在，我们将继续采取类似行动，我们准备在今晚8时进行熏蒸。”

该公司说，过去没有任何迁移的蜂群对任何人造成伤害的情况发生。

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东尼较早前调侃说，我们的KLIA2有蜜蜂。

“我们有蛆虫、老鼠，现在是蜜蜂。或许动物园或KLIA2蜂蜜？可能是可以减少机场税的新收入。”

“把玩笑放一边，这对乘客及我的员工是危险的。不愿沟通的新任首席执行员会否解决这个问题？”

亚航职员之前在社交媒体，上载了垃圾桶充满了蛆虫照片和投诉机场肮脏。

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在这之前，社交媒体上也流传有老鼠在机场的乘客休息室出没的投诉视频。

Now we have bees in klia2. We got maggots, rats and now bees. Maybe a zoo or KLIA 2 honey. Could be new income which could reduce airport tax. Jokes aside this is dangerous for my passengers and my staff. Will the non-communicative new CEO solve this? pic.twitter.com/D6AEudkASo — Tony Fernandes (@tonyfernandes) 2019年1月8日

收取乘客服务税陷纠纷

在亚航拒绝代大马机场控股有限公司向KLIA2的乘客收取全额73令吉的乘客服务税后，亚航和MAHB已经在KLIA2的乘客服务税上陷入法律纠纷。

反之，亚航向每名乘客收取乘客服务税调涨前50令吉的费用，作为反对统一吉隆坡国际机场（KLIA）和KLIA2税收的一种方式。

亚航坚持两家机场征收相同的服务费是不公平的，因为KLIA的设备比另一个好太多。

财政部最近宣布委任拉惹阿兹米出任大马机场控股公司集团首席执行员为期三年。