KLIA2出现蜂群．机场公司：将熏蒸驱散

(雪兰莪.八打灵再也8日讯)吉隆坡第二国际机场(KLIA2)出现蜂群。

在亚航集团首席执行员丹斯里东尼费南达斯昨日在推特指KLIA2一个未知的平台窗户上发现一个蜂窝,并担忧会出现蜜蜂侵扰而批评大马机场控股有限公司(MAHB)后,该公司今日发表文告证实KLIA2确实出现一群蜜蜂。

下大雨或大风时会散去

不过MAHB表示,出现的是蜜蜂,并不是蜜蜂窝。他们已经知晓这群蜜蜂聚集在KLIA2Q4的区域,而成群迁移的蜜蜂聚集在机场尤其是空侧(airside)是常见的情况。在下大雨或大风时通常会散去。

该公司说,他们已经在监督这个情况,如果在夜幕降临时这群蜜蜂不散去,他们将控制虫害进行熏蒸,以避免形成蜂窝。由于安全原因,这些活动通常在夜间进行,因为在白天扰乱蜂群是危险的。

“在这个事件上,蜂群出现在今天早上10时到11时之间。如果蜂群仍然存在,我们将继续采取类似行动,我们准备在今晚8时进行熏蒸。”

该公司说,过去没有任何迁移的蜂群对任何人造成伤害的情况发生。

东尼较早前调侃说,我们的KLIA2有蜜蜂。

“我们有蛆虫、老鼠,现在是蜜蜂。或许动物园或KLIA2蜂蜜?可能是可以减少机场税的新收入。”

“把玩笑放一边,这对乘客及我的员工是危险的。不愿沟通的新任首席执行员会否解决这个问题?”

亚航职员之前在社交媒体,上载了垃圾桶充满了蛆虫照片和投诉机场肮脏。

在这之前,社交媒体上也流传有老鼠在机场的乘客休息室出没的投诉视频。

Now we have bees in klia2. We got maggots, rats and now bees. Maybe a zoo or KLIA 2 honey. Could be new income which could reduce airport tax. Jokes aside this is dangerous for my passengers and my staff. Will the non-communicative new CEO solve this? pic.twitter.com/D6AEudkASo