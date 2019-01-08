郭素沁：与中印商增进口·盼棕油价涨至每吨2700 原产业部长郭素沁希望通过与大马棕油进口国的一些贸易安排，以及加强推广棕油活动，棕油价格在今年内可上涨至每公吨2700令吉或更高。

郭素沁（中）对含有棕油成份的食品和用品的品质有信心。右起是李耀祖和巴克沙列；左起是三苏依斯干达和陈耀宗。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）原产业部长郭素沁希望通过与大马棕油进口国的一些贸易安排，以及加强推广棕油活动，棕油价格在今年内可上涨至每公吨2700令吉或更高。

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她说，中国已同意探讨增加棕油用量，而印度也已为大马棕油提供关税优惠，这些举动已经对棕油价格起了影响，出现上涨趋势。

“在2018年最后一季，棕油生产国的库存处于历史最高水平且价格下滑，我国制定了几项措施，包括推出B10生物柴油计划，以及与包括中国和印度在内的主要进口国进行谈判。”

去年出口量增3.7%

她今日为大马棕油理事会（M P O C）主办的“2019年业界朋友研讨会和对话会”主持开幕礼，兼为“爱我的棕油运动”主持推介礼时说，棕油价格从3个月前约1700令吉上涨至昨日的2036令吉，呈上升趋势。

郭素沁说，截至2018年11月，棕油及棕油产品的出口收入达到627亿令吉，与2017年同期的714亿令吉相比有所减少，这是棕油价格走低和马币疲弱所致。

“然而，去年同期间的棕油和棕油产品的出口量反而增加3.7%，达到2320万公吨。”

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在较后举行的对话会上，她说，她将与中国驻马大使白天及相关的中国商业组织会晤，以探讨增加棕油出口的可行性。

月杪赴越菲拓市场

她指出，该部副部长拿督斯里三苏依斯干达也将在本月杪率团，前往越南及菲律宾等国家，以开拓棕油市场。

她说，在“爱我的棕油运动”下，学校将会成立“大马棕油俱乐部”，而该部也委任了一些学生大使，协助推广棕油。

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“我们今年也会加强推动大马永续棕油认证（MSPO）措施，确保在2020年1月开始，大马出口的棕油都已取得有关认证，大马棕油成为“五星级”高素质油。

出席者包括三苏依斯干达、原产业部新任秘书长拿督陈耀宗、大马棕油局主席丹斯里巴克沙列和总监拿督阿末库赛里、大马棕油理事会主席拿督李耀祖和首席执行员拿督卡雅纳逊德兰。

针对限制马棕油议案

首相将致函法挪表不满

郭素沁说，首相敦马哈迪将于近日致函法国总统马克龙和挪威首相索尔贝格，针对两国通过限制我国棕油的议案表达不满。

她说，内阁讨论了有关问题，我国担心法国和挪威的做法会引起骨牌效应，可能会令其他欧洲国家效仿。

她今日为大马棕油理事会（MPOC）主办的“2019年业界朋友研讨会和对话会”主持开幕礼，兼为“爱我的棕油运动”主持推介礼后，在新闻发布会上如是指出。

排除用棕油作为生物柴油

挪威国会在去年12月6日议决从2020年1月1日起，限制和禁止使用以棕油为基础的生物燃油，法国国民议会较后通过类似的议决，排除使用棕油作为生物柴油。

另外，欧盟议会去年初决定将于2030年把棕油生物燃料从欧盟生物燃料清单中除名。

郭素沁说，有关国家和欧盟议会的做法可能会影响我国与欧盟，以及欧洲国家之间一直以来所保持的良好双边贸易关系，目前，欧洲是大马棕油第三大市场。

设“棕油作战室”商对策

另一方面，她说，该部已经成立了一个跨部门的“棕油作战室”，相关部门的秘书长将于本周四开会，针对打压大马棕油的行动商讨对策。

她指出，涉及的部门包括国际贸易及工业部；外交部；水务、土地及天然资源部。

她说，棕油是我国第五大出口产品，所以欧盟和一些欧洲国家打压我国棕油的事态严重，特别是会影响全国逾65万名小园主的生计，对他们不公平。