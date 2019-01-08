双溪毛糯土地“贱卖”课题．郭素沁促纳吉正面回应 原产业部长郭素沁促请前首相拿督斯里纳吉，正面回应所有有关前政府指示“贱卖”大马橡胶研究院双溪毛糯土地交易的问题。

（布城8日讯）原产业部长郭素沁促请前首相拿督斯里纳吉，正面回应所有有关前政府指示“贱卖”大马橡胶研究院双溪毛糯土地交易的问题。

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她发表文告说，这件事情非常严重，涉及公帑，无论是大马橡胶研究院还是雇员公积金局（EPF）。

她指出，纳吉由始至终采取逃避态度，从揭露他领导的前内阁指示有关交易时，纳吉却批评促政府专注做好分内事。

她说，显而易见的，纳吉拒绝提供答案，反而是转移视线逃避问题。“这是纳吉的典型特征，也是他处理1MDB课题时的重复和类似模式。”

她表示，任何人都可以看到直接出售给EPF是最合乎逻辑的，但为何纳吉管制的财政部特殊项目工具即国家土地资产有限公司（ATNB），在这次毫无根据的交易中，几乎要亏损了8亿令吉？

“为何是EPF被剥夺了折扣？ATNB是一家担保有限公司，与许多政府相关公司（GLC）和财政部及和其他政府部门不同，不受非常严格的财务限制。”

她表示，这正是自希盟接管政府以来许多GLC成为调查对象的原因。

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“我很遗憾纳吉对他的做法没有悔意并且给大马橡胶研究院带来了损失，而他仍然无法令人信服地反驳并无耻地捍卫他的不道德行为。”