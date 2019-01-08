5岁童遭虐死案．生父继母控谋杀 5岁巫裔男童遭虐待致死案中的被告即死者父亲及继母，于今日被控谋杀罪；继母更再被控多一条虐待4岁男童的罪行。

巫裔男被告莫哈末拉威即死者父亲于今日被控谋杀罪。（图：星洲日报）

（柔佛．新山7日讯）5岁巫裔男童遭虐待致死案中的被告即死者父亲及继母，于今日被控谋杀罪；继母更再被控多一条虐待4岁男童的罪行。

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继母另加控虐待罪

据报道，这起虐童案是被新山苏丹后阿米娜医院（中央医院）所揭发，2名男童是男被告及前妻所生，目前由男女被告共同抚养。

2名被告于今早被带上新山推事庭面控，由于解剖报告及脱氧核糖核酸报告未出炉，承审此案的推事拉希达将案件展延至2月17日过堂。

根据控状，首名巫裔男被告莫哈末拉威（33岁，厨师），被控在12月25日上午11时至晚上10时26分，在新山大丰花园住家致死5岁儿子莫哈末迪兹瓦。

次被告为印尼籍女子诺阿可玛（22岁，无业），她被控于同样时间及地点致死继子莫哈末迪兹瓦。

2人在刑事法典第302（谋杀）条文下被控，并可在第34条文下同读，罪成的唯一刑罚是死刑。

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另一方面，印尼籍女被告诺阿可玛随后被带往地庭面控，她被指于去年6月至12月25日，在同一地点，残忍虐待其4岁继子导致身上多处受伤，她抵触刑事法典2001年儿童法令第31（1）（a）条文。

在通译员念出控状后，女被告不认罪，法官法依兹将案件展延至2月11日过堂。