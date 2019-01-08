三苏：可生化分解环保．或推荐医院用洋麻弯盆 原产业部副部长拿督斯里三苏依斯干达说，该部门有意推荐医院使用洋麻制造的可生化分解弯盆（kidney tray），以达到环保目的，亦能促进洋麻业发展。

山苏丁（右起）陪同三苏依斯干达巡视洋麻可生化分解器皿厂时，聆听工程师的讲解。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央8日讯）原产业部副部长拿督斯里三苏依斯干达说，该部门有意推荐医院使用洋麻制造的可生化分解弯盆（kidney tray），以达到环保目的，亦能促进洋麻业发展。

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他说，目前这项产品已在沙亚南医院率先试用，若达到一定的医疗效用，将可考虑推广至全国各地医院。其实一些私人医院也开始使用洋麻制造的可生化分解医疗器皿。

洋麻业将成第三大收入来源

他昨日在峇都柏当古巡视洋麻可生化分解下游产品工厂后说，继橡胶及油棕业之后，洋麻业将成为国民总收入的第三大来源。

三苏依斯干达说，玻州洋麻种植占地500公顷，将专注生产可生化分解器具如盘、弯盆、托盘等，以配合能源科艺环境部减少使用保丽龙的绿色环境目标，同时也生产汽车仪表板、麻袋等。东马和吉打的洋麻业生产生化纤维复合材料，彭亨则生产牛皮纸（brown paper）。

他说，国家洋麻及烟草局预计4月可产首批生产可生化分解器具，8至9月可全面上市。目前预测每月供应1000万令吉订单，满足饮食业需求。

仅20%园主申请橡胶补贴

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国家洋麻及烟草局总监山苏丁鼓励橡胶园主也可投入洋麻种植行列，3至4个月就可收成，可增加割胶以外的收入。

洋麻种植者每年须缴3令吉投保在洋麻及烟草工业福利基金，可享有高达1800令吉福利。

三苏依斯干达说，目前只有15至20%橡胶园主申请橡胶生产补贴（IPG），因此促请橡胶园主踊跃申请。

他说，若所有橡胶园主作出申请，大马橡胶局预计须拨出5000万令吉。在胶价下滑，比当局定的最底价来得低时，用作补贴园主收入。

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“大马橡胶局已采用网上申请程序，先在马六甲试跑，只要在线上登记并申请，当局就可在网上过账。此前仍采用填写表格申请。”