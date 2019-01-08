鲁夫．拉大属于全马人 打开天窗说亮话，民主行动党之所以得民心，是因为国阵政府贪污腐败，没善待华社、华裔，才获得华裔选民一面倒支持。

打开天窗说亮话，民主行动党之所以得民心，是因为国阵政府贪污腐败，没善待华社、华裔，才获得华裔选民一面倒支持。

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再加上民主行动党诸领袖信誓旦旦承诺一旦掌权后，华人就能得偿所愿，不再受打压，各族平等，其中华社卯足全力争取的承认统考更能迎刃而解。华人动了心，给力行动党改朝换代，有了希盟，人民欢天喜地雀跃万分。

但半年过去了，民主行动党在509大选中的承诺没有实现，承认统考问题悬而未决，没有诚信，华社失望之余，人们寄以厚望的财长在2019年财政预算案，出其不意将拉大的拨款从千万减至百万，明显的，他有备而来。

大选之前，他责难国阵对拉大拨款不公，现在却对拉大下手，削减财援，安何居心？

他有特无恐在电台访谈指拉大是政敌马华的大学，马华拥有20亿令吉的党产可以养校；副教长也出来相挺，说拉大有5.8亿令吉的储备金，用以养校绰绰有余。

林某过后大放厥词，说拉大要申请拨款须不属于马华。

大家都知道拉大为马华创立，但它却是全民的大学。

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马华总会长拿督斯里魏家祥说拉大何罪之有，勿因马华惩罚拉大，应从教育看待才服人心。

林某受多方责难，难以脱身，其同僚也是拉大校友的郭素沁竟拿其原产部拨款也少一半，与拉大拨款削减相提并论，合理化拉大拨款减少，还指马华政治化拉大。

其实，把拉大政治化的是民主行动党党中人。

另一护主心切，也是校友的张聒翔，挺身说财政部削减拨款必有理由，同时要拉大账目透明化。

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拉大从创立至今不曾发生财务舞弊，马华也必未拿过拉大一分一文，聒翔何需无中生有。

拉大不属马华，而是属于华社、全民。如果有人硬将拉大说成是马华党产，必另有居心。