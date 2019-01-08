“火箭不敢纠正敦马言论”．魏家祥：还谈什么承认统考？ 马华总会长拿督斯里魏家祥抨击行动党，不敢纠正首相敦马哈迪及土团党关于统考的言论，还谈什么尽速落实承认统考呢？

（亚依淡8日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥抨击行动党，不敢纠正首相敦马哈迪及土团党关于统考的言论，还谈什么尽速落实承认统考呢？

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魏家祥今日在脸书发文表示，他从前天贴文至今已48个小时，行动党元老林吉祥仍然不敢对敦马说：“承认统考与国家财富的分配没有关系，两者没有冲突，可以同时进行。

“其实不只林吉祥，手握42席（国会议席）的行动党所有领袖，从来不敢对掌握16席的土团党，有任何的反驳或纠正。”

选前大声喊当官后静静

他说，在选举前，行动党几乎每一场讲座及每一位上台演讲者，对于统考课题都是有几大声就喊得几大声，连骂人是蠢材的刘镇东，都说“立即”承认统考。

“但执政掌权后，现在谁敢站出来告诉敦马要立即承认？发表蠢材论的刘镇东？白纸黑字论的张念群？还是一边维护政府大学入学限制，一边打压拉大的林冠英？都没有，他们当官后都静静。”

他指出，在行动党默许的情况下，敦马昨天进一步推进其议程，声称解决马来人的问题比承认统考更迫切。

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统考与财富分配没冲突

“是不是马来社群的问题一天不解决，统考就不用承认？分配国家财富及承认统考，两者有冲突吗？不能同时进行吗？过河拆桥的行动党敢出来交代吗？”

他强调，大家要仔细剖析敦马如何推进其议程，一开始敦马发表“华人富有论”，行动党静静，接着土团党推出强调成果平等的“新土著经济议程”，行动党也静静没反对。

“如今敦马又觉得分配国家财富比统考更紧迫，因此没承认统考，这一切都是敦马想推进的议程，他要延续他之前执政的那一套——保护国产车、土著至上的政策。”

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他说，可惜从头至尾，行动党都静静，不敢出声反对土团党！国家的财富分配或贫穷问题，与肤色有关联吗？承认统考应被视作“种族课题”吗？经济重组与承认统考，为何不能并行呢？竞选承诺不该兑现吗？

“如果行动党对没兑现竞选承诺真心愧疚，他们就应在选后尽速落实，但如今连纠正敦马及土团党关于统考的言论都不敢，还谈什么尽速落实呢？”