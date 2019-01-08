胡栋强：敦马近日谈话显示．“希盟竞选宣言都是谎言” 民政党署理主席胡栋强指出，从首相敦马哈迪最近的谈话，人民就会知道，希盟政府根本没有诚意要承认独中统考文凭，一切只是欺骗华社。

（吉隆坡8日讯）民政党署理主席胡栋强指出，从首相敦马哈迪最近的谈话，人民就会知道，希盟政府根本没有诚意要承认独中统考文凭，一切只是欺骗华社。

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针对首相敦马哈迪说，马来人所面对的问题，比承认华校的文凭（统考）更大；胡栋强说，敦马的言意之下，希盟没有准备要承认独中统考文凭，这也意味者，希盟的竞选宣言都是谎言。

“副教育部长张念群、行动党顾问林吉祥在这之前，还口口声声说希盟将会承认统考文凭，他们宣称非常乐观的看待，但是事实证明，敦马的言论也证明，希盟政府不打算承认统考，他们一心只想协助马来人，而不是为全民着想。”

促华社团结向政府施压

他促请华社要团结一致，华社组织，如董教总、华总、华团组织等要团结起来，一起向希盟政府施压，要求他们必须遵守承诺，必须承认统考文凭，而不是一直敷衍华社。

“我们没有反对政府扶弱，协助贫穷的马来人，协助贫穷的马来人和承认统考，其实是两回事，敦马没有必要混肴视听！”

他质问，为什么政府不能同时实行扶弱政策，同时承认统考？

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针对敦马的言论，他促请行动党领袖交代，请他们诚实告诉华社，政府是不是已经不准备承认统考？

他促请首相敦马，做一个全民的首相，而不是只照顾单一种族的首相。行动党内的良心份子，不要再静静了，请他们挺身而出的向敦马说不。