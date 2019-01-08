熊运涛．民之所欲，常在我心 我是昔加末市议会的首批市议员，迄今已经服务快6个月了。第一批和第二批市议员都是新兵，我们积极努力的学习，解决民生问题。

我是昔加末市议会的首批市议员，迄今已经服务快6个月了。第一批和第二批市议员都是新兵，我们积极努力的学习，解决民生问题。

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党领袖曾对我透露，市县议员的工作具有很大的挑战性，因为市县议员是由州政府直接委任，市县议员也代表着地方政府。

市县议员也是最贴近民众的团队，同时也扮演着地方政府及人民之间沟通桥梁，所有受委的市议员都必须了解自己的职责与权限，才能真正的为民服务。

我接到投诉问题，千奇百怪层出不穷，让人啼笑皆非，当中有∶牛群山猪破坏农作物、猴狲大闹橡胶园旁民宅、花园屋外养鸡养鸭、猫猫狗狗屡来干扰，更是常有之事。

我必须承认，有者投诉个案，我们确是爱莫能助，无法彻底全面解决，不过，绝大部份案件我们都是耐心聆听，并竭尽所能歇逐步解决，事成后回想间中的过程，内心总是洋溢那份喜悦感。

现今网络科技发达，很多课题一旦在网络上流传开来，小问题就会越滚越大，迅速变成大问题。市议员必须马上处理，否则将引起民众反弹，议论纷纷，后果往往贬多于赞。

网民的声浪，媒体的报道，也能成为推动力，我们把有关报道化为力量，协助解决民生问题。

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其中一例就如年末昔市闹到沸沸扬扬，调高2019年新执照准证收费率一事。在网民的反对声浪中，全体市议员议决展延新收费，昔加末市议会也俯顺民意展延新收费率，让市民松一口气。

我们也成功争取到展延丽峰花园及焜明园的泊车收费，虽然是个小小成功的例子，也让我们感到欣慰。还有，市议会也已决定让食档店家们，申请租用空地摆放餐桌等物品。

有一点是不争的事实，尚有一部份市议会官员的官僚作风依然存在，当市议员遇到民生问题时，都会尽快处理及反映给有关部门，但是偶尔因为官僚因素而迟迟未受处理，因此市议会和市议员受到一些负面的评语。

我们必须要勇敢及正面的纠正官员的陋习，提升市议会服务素质，民生问题才能够迎刃而解。