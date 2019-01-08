慕斯达法：金融罪案中心挑战多．完成架构才拟法令 甫卸任移民局总监的他对《马来西亚前锋报》说，国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣已经公布了成立国家金融罪案中心的消息。

（雪兰莪．八打灵再也8日讯）国家金融罪案中心（NFCC）首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里指出，他将会强调的是先完成国家金融罪案中心的架构、草拟法令和标准作业程序，确保能够杜绝金融罪案。

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甫卸任移民局总监的他对《马来西亚前锋报》说，国家施政、廉政及反贪中心（GIACC）总监丹斯里阿布卡欣已经公布了成立国家金融罪案中心的消息。

拥许多策略伙伴

“我们已经组成一个团队，并且有许多策略伙伴，包括警方、反贪会、关税局、移民局、国行和内陆税收局，一起合作以让金融罪案受到控制。”

他说，国家金融罪案中心所做的一切计划是全新的工作，目前还在规划中，近期内将会通过媒体公布。

询及成立国家金融罪案中心所面对的挑战，他说，过去他也曾经成立大马廉正中心，这次是第二度接受这类挑战。

“国家金融罪案中心是新的机构，因此其挑战当然很多，当中还包括需要拟定法令。”

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他说，目前必须研究现有的相关法令，再获得总检察署的支持。

“一开始我们设立在布城联邦政府大楼D区，使用现有的法令。”

询及他对于该中心的期待，他说，无论该中心未来将会面对什么挑战，其团队都会做好准备，以便更有计划、系统性和全面地处理这些罪案。

慕斯达法阿里在反贪会任职超过30年，原是反贪会副主席的他，于2016年7月受委为移民局总监。