慕加希：非穆餐馆挂古兰经．JAKIM贸消部联手监督 掌管宗教事务的首相署部长拿督慕加希说，伊斯兰发展局（Jakim）将会监督非穆斯林餐馆张挂古兰经，以混淆视听的事件。

（布城8日讯）掌管宗教事务的首相署部长拿督慕加希说，伊斯兰发展局（Jakim）将会监督非穆斯林餐馆张挂古兰经，以混淆视听的事件。

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他说，JAKIM和贸消部将会联手监督和采取适当的执法行动。

他指出，当局有本身的监管机制，一旦接获投诉，就会交由执法单位去了解实情，并和其他执法单位共同行动。

他今日在财政部接领2500万令吉的宗教学校拨款后，针对非穆斯林餐馆张挂古兰经的问题，如是回应。

根据报道，沙亚南一家餐馆被指示撤下古兰经文，以免混淆穆斯林，该餐馆也没有清真认证。

针对朝圣基金局将滥权得来的红利发给会员，会员会否承受宗教惩罚的问题，他说，这是管理层的责任，收到红利者可以不需要归还。

“收到红利者并不知道发生舞弊，所以无须退还，否则将引起诸多的麻烦，而这不是收利者的问题和责任，而是管理层的问题。”

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他说，收利者无须为是否要退还事烦恼，目前要做的是纠正问题。