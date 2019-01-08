指在旅游税课题撒谎．“砂政府为州选铺路” 林冠英批评砂拉越州政府在旅游税课题上撒谎，目的是为了两年后的州选举铺路。

（布城8日讯）林冠英批评砂拉越州政府在旅游税课题上撒谎，目的是为了两年后的州选举铺路。

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他说，沙巴副首长刘静芝已澄清说没有收到联邦政府的旅游税，足以证明了砂拉越州政府没有说实话。

他称，联邦政府并没有歧视，东马和其他州属都没有收到钱。

林冠英是针对砂拉越旅游税的课题时，做出回应。

他曾表示会将各州所收取的旅游税，今年首季把50%税收与各州政府分享，当局还在确定账目，需要一些时间来处理，而且首季已属很快速了。

砂州政府旅游艺术文化青年与体育部长阿都卡林拉曼日前指控砂州政府未收到财政部的270万令吉旅游税拨款，但其他州属，如沙巴的拨款已到手。

他说，尽管砂州说没有拖欠5000万令吉，但记录显示有拖欠，说法不一须核实。

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他说，砂州指联邦政府偏差的指控是一项诽谤和谎言，不过，砂州将不会承认错误，为达目的而做出虚假指控，只为了砂州大选做准备。

他感叹，抨击须有事实为根据，不要做到像前首相纳吉般诬衊联邦政府。