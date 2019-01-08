“马华需归还1MDB 1650万”．林冠英：魏勿推搪 林冠英促请马华在2013年全国大选所领取的1650万令吉的款项归还给一马发展有限公司（1MDB

（布城8日讯）林冠英促请马华在2013年全国大选所领取的1650万令吉的款项归还给一马发展有限公司（1MDB）。

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他指出，除了马华外，其他有拿过一马公司拨款的政党也同样应该退款。“如果他们不还钱，一马公司自会知道怎么做。”

他今日在财政部移交2500万令吉的宗教学校拨款予首相署部长拿督斯里慕加希后，在新闻发布会上针对魏家祥接受《星报》专访时，声称对马华前总会长拿督斯里蔡细历指马华收取了1650万令吉事件不知情一事，发表谈话。

他说，马华现任总会长拿督斯里魏家祥不能以当时非总会长为由，以不知情来推搪责任和撒手不管，因为希盟政府也必须接手善后，处理前朝政府所遗留下的消费税进项税退款问题。

他敦促魏家祥勿逃避，勿躲藏和勿掩盖，应该负责，除非马华接受调查，并宣誓钱非来自一马公司，就无须归还。

他说，一马公司是隶属财政部的公司，马华应把钱归还给人民。

他认为，魏家祥作为马华总会长，若知道政治献金来源有问题和争议，尤其涉及黑钱的，自然会调查和采取问责态度。