海军订制窗帘要价6万？．2高阶军人涉中饱私囊 根据了解，疑涉案的2海军皆50岁，其中一人是舰长，另一人是指挥官，另一54岁嫌犯在此案中负责提供自组安装的窗帘。

槟州国民团结与融合局高级官员被押往法庭申请延扣。（图：星洲日报）

（吉打．浮罗交怡、槟城8日讯）大马皇家海军订制窗帘要价6万令吉？3名男子包括2名高阶军人疑虚报价目中饱私囊，遭反贪会官员传召问话过后，今日被延扣助查。

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根据了解，疑涉案的2海军皆50岁，其中一人是舰长，另一人是指挥官，另一54岁嫌犯在此案中负责提供自组安装的窗帘。

3人涉串通造假被扣留

吉打反贪污委员会发言人证实，上述3人疑涉串通造假借此中饱私囊，反贪会浮罗交怡官员已申请延长扣留。

吉打反贪会主席拿督弗西受询时证实此案，并指一旦掌握3人涉案证据，就会在2009年反贪污法令第18条文下作出提控。

根据了解，疑涉案者分别于昨日下午2时30至傍晚6时30分，在浮罗交怡内遭反贪会官员带返办事处问话。

反贪会初步的调查显示，提供自组装窗帘的公司负责人，涉嫌与海军人员串通，以不实账单处理采购窗帘事务。

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让儿公司承包计划

团结局官员涉滥权

另一方面，槟州国民团结与融合局一高级官员涉嫌滥权，让儿子的公司承包该局批放总值逾4万5000令吉的儿童教育程序计划，事发后遭槟州反贪污委员会逮捕。

58岁的嫌犯今早被传召到槟反贪会总部问话后遭扣留，今午2时再被押往法庭申请延长6天扣查。

槟反贪会援引2009年反贪法令第23条文调查此案。

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据了解，反贪会今日也会派人到怡保扣查嫌犯的儿子，协助调查此案。