峇市会大阵仗．拆29违建马来档 峇株巴辖市议会日前拆除峇市2家车行的违建建筑物后，今早又大阵仗派出挖泥机及大批工作人员，拆除巴力拉惹大街空地上两排共29个单位的违建马来摊档，接下来也会继续采取严厉的执法行动。

违建的马来摊档在遭当局拆除前已清空。（图：星洲日报）

焦点地区：巴力拉惹大街

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（柔佛．峇株巴辖7日讯）峇株巴辖市议会日前拆除峇市2家车行的违建建筑物后，今早又大阵仗派出挖泥机及大批工作人员，拆除巴力拉惹大街空地上两排共29个单位的违建马来摊档，接下来也会继续采取严厉的执法行动。

上述两排违建的马来摊档，售卖手机、服饰等各类商品及食品，位于巴力拉惹大街国民储蓄银行（BSN）后方的空地，已在今早9时许遭市议会派人拆除。

傅恿駺：依SOP秉公处理行动党峇株巴辖市议员党鞭傅恿駺今日召开新闻发布会表示，当局是依照标准作业程序（SOP）行事，而且对各族业者的违建建筑物都会秉公处理，希望民众切勿将当局的执法行动“种族化”。

他希望接获违建通知书的业者，都能尽快联络市议会以进行协商，一旦当局发出庭令，便必须通过律师上诉。

傅恿駺：将要求“漂白”违建建筑

傅恿駺强调，在509大选之后的新马来西亚，业者无须再通过“中间人”来解决任何违建问题，可以直接与当局协商，并了解如何让违建建筑物合法化。

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“目前行情欠佳，有人认为当局不应该采取强硬行动对付业者，但问题是任何建设工程都必须照章行事，否则若发生安全问题、交通阻塞或水患时，要由谁来负责？”

他将要求柔州政府积极落实违建建筑物的“漂白行动”，设法让更多有问题的建筑物按照程序合法化，而且当局展开拆除行动时，也会给予业者更多时间准备及清空建筑物。

他透露，当局接下来还会继续在其他地点展开这类拆除行动，所以业者切勿对当局的警告视若无睹，否则将会自食其果。

峇株巴辖市议会出动挖泥机拆除违建摊档。（图：星洲日报）

峇株巴辖市议会已拆除巴力拉惹大街空地上，两排共29个单位的违建马来摊档。（图：星洲日报）