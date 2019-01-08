杨巧双：失业无家归‧露宿族年轻化 （吉隆坡8日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双指出，露宿者群体逐渐年轻化，大部份来自外地在城市面临失业问题而导致无家可归。

杨巧双（右五）向克切拉香积厨了解露宿者情况。右起为陈国伟、聂纳兹米、法米和林立迎。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）妇女及家庭发展部副部长杨巧双指出，露宿者群体逐渐年轻化，大部份来自外地在城市面临失业问题而导致无家可归。

广告

她促请，联邦直辖区部和吉隆坡市政局重新审视露宿者的住家问题，以确保露宿者人数不再增加。

她昨晚与吉隆坡直辖区部份国会议员探访隆市露宿者临时庇护所（AnjungSinggah）后，向媒体如是指出。

据庇护所提供的数据显示，目前已收留6796名露宿者，当中包括来自吉隆坡、砂拉越、柔佛、槟城和霹雳者。

也是泗岩沫国会议员的杨巧双说，透过这次的探访活动，身为人民代议士的他们可以了解庇护所内的设备和福利，以协助其他面临无家可归或无业者可以得到相关资讯。

“有关资讯包括提供一站式的福利协助他们寻找匹配的工作，以及有关履历填写培训和各种附加技能等。”

她说，在深入了解后将提供设备改善的建议，并让国会议员将当局有关的福利资讯散播出去，以让更多人民受惠。

广告

PPR每日租金1令吉

“目前政府为暂时居无定所的低收入群体提供廉价租金，即人民房屋计划（PPR）每日只需缴付1令吉的租金。”

她也透露，该部计划在沙巴新建露宿者临时庇护所。

除了隆市露宿者临时庇护所，各国会议员也在当日探访露宿者中心、克切拉香积厨（KSK）以及隆市露宿者休歇中心（PTGKL）。

广告

同行的国会议员包括甲洞区国会议员林立迎、蕉赖区国会议员陈国伟、班底谷国会议员法米和斯迪亚旺沙区国会议员聂纳兹米。

“合约论”不符希盟理念

另一方面，针对土团党副主席丹斯里阿都拉昔捍卫的“合约论”，杨巧双表示反对，认为该言论并不符合希盟政府建立新马来西亚的理念。

“我不支持，我相信所有希盟成员党领袖都不会支持这项言论，我们都是人民代议士，必须摒弃前朝政府的陋习。”

她强调政府项目公开招标的重要性，所投资发展项目必须物有所值。