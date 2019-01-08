留华同学会：为成立联总铺路‧拟修章招收团体会员 大马留华同学会会长莫泽林说，该会将在近期内召开会员大会，通过修改章程，允许招收团体会员，为成立“留华联总”，建立更完善组织架构铺路。

留华同学会举行“春茗”交流聚餐会，嘉宾一起捞生。左起为谭翠凤、陈汉光、郭清江、莫泽林、刘东源、陈建民、吴义民、蓝志锋、王禄彤及陈利良。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）大马留华同学会会长莫泽林说，该会将在近期内召开会员大会，通过修改章程，允许招收团体会员，为成立“留华联总”，建立更完善组织架构铺路。

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他说，目前各州都有相关留华同学会组织，为了进一步巩固力量，计划通过修章来号召更多会员和团体会员加入。

莫泽林昨晚在留华同学举行“春茗”交流聚餐会上致词时说，随着中国发展迅速，会有更多本地莘莘学子赴华留学，他们会加入相关组织，因此该会要扩大组织，成立“留华联总”，一起通过更多努力争取留华学生福利。

留华生增至八千多人

他说，相信留华学生人数会不断增加，在2008年只有2000多名留华学生，目前已增加到8000多名。

不过，莫泽林提到，由于中国大学教育普及化，广招海外学生，也出现许多教育仲介进行“招生”，有些甚至直接和相关大学洽谈，“承包”大学提供的奖学金，进行包装后来马招生。

他说，这些大学提供奖学金，原本是可以直接提供给大马学生，但仲介介入后，变成变相的“优惠”配套，如果这种现象不立刻纠正，最终可能会损害到大马赴华深造的学生。

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他指出，留华同学会长期努力经营的是让更多学生有机会到中国唸书，不一定要通过仲介机构，也可以得到奖学金。

莫泽林说，在新的一年，该会已拟定一系列活动，包括3月办中国高等教育展、7月办文化大赛、8月办留华就业展及10月办留华青年交流营，希望借此活动让更多人了解留华同学会及对中国最新教育的认识。

中国驻马大使馆领事参赞刘东源说，大马留华同学会是一个用真心推动许多活动的组织，从他们推动的工作，可以看到是出自诚意和热情。

她说，中国目前的改变可说日新月异，因此希望有更多大马学生有机会到中国留学，一起见证中国的改变。

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她指出，自2015年大马政府承认中国829所学校学历和文凭后，有助带动更多大马莘莘学子赴华深造。

出席嘉宾尚有中国驻马大使馆领事部秘书王志民、大马留华同学会法律顾问许美智、星洲日报总编辑郭清江、执行编辑侯雅伦及专题作者张庆禄、南洋商报总编辑陈汉光、中国报副总编谭翠凤、东方日报高级总经理陈利良、光华日报吉隆坡办事处经理吴义民、光明日报副新闻主任陈建明、CITY Plus FM主编蓝志锋、NTV7及八度空间华语新闻执行编辑王禄彤、新闻执行制作人周秀洋、Advanco创办人李子平及爵奏感打击乐学院创办人唐永豪等。