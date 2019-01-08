资金短缺客源不足．曼绒人民巴士停驶 自2011年8月开始就在曼绒县乡区投入服务的“人民公共巴士”，在经过约8年的服务后，已在去年12月因各种原因而停止服务。

川行乡区的巴士停驶后，类似的巴士车站就变成了“摆设品”，没有作用了。（图：星洲日报）

（霹雳．实兆远7日讯）自2011年8月开始就在曼绒县乡区投入服务的“人民公共巴士”，在经过约8年的服务后，已在去年12月因各种原因而停止服务。

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张传文：乡城公交服务受影响

曼绒市议员张传文今日受访时告诉星洲日报《大霹雳》社区报，这项在曼绒县内主要川行各乡区与城镇的公共交通服务，早在一个月前，即去年12月已停止服务。

他说，这家公司在停止这项服务前，有致函通知市议会，信中提到的停止服务原因，是该公司面临了营运资金短缺，因此被迫停止营运。

“信中还提到，造成营运资金短缺的原因，包括客源不足，造成长期面对亏损，以及从去年年中开始，还没有获得陆路公共交通委员会（SPAD）的津贴。”

快捷巴士服务不受影响

张传文说，随着“人民公共巴士”服务停止后，已造成往来乡区与城镇的公共交通服务受到了影响，而主要路线是川行于市区与政府部门或商场的“曼绒快捷巴士”（Bus Rapid Manjung）服务则没有影响。

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他说，根据资料，“人民公共巴士”公司旗下共有18辆巴士，川行的路线共有在7条，覆盖了整个曼绒县的乡区地区（除了邦咯岛），如木威、班台、力侨、加央、莫珍歪、爱大华、昔加里、红土坎及双礼佛等。

本身来自爱大华的张传文说，自这项服务停止后，他确实有接获来自爱大华区偏远乡区居民，如拉也依淡、甘光马坡及莫珍歪新村村民的投诉，指他们在爱大华念书的孩子，回家时没有巴士可搭。

杨祖强：接洽其他公司接管

掌管霹州房屋、地方政府、公共交通、非伊斯兰事务及新村委员会的霹雳州行政议员杨祖强在电访时说，州政府知悉“人民公共巴士”停止服务的问题，并已接洽了其他私人公司，包括霹雳运通限公司（Perak Transit Berhad），希望可以暂时接管“人民公共巴士”在曼绒县的原有服务。

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“人民公共巴士公司指从去年中开始就没有接到陆路公共交通委员会（SPAD）拨出的津贴是不实的指责，我已向交通部长求证，政府发给该公司的津贴已发到去年9月，该公司自12月开始就停止服务，因此正确来说，联邦政府还拖欠的津贴，应是去年10及11月而已。”

本身的家乡就是来自爱大华拉也依淡新村的杨祖强强调，随着时代的转变，这类川行乡区的公共巴士服务，从商业的角度看已不符合时代需求，因客源少的问题，根本很难取得收支平衡。

“州政府知道这是一项必需提供给人民的服务，因此州政府还是会寻策解决问题，包括我会带入州行政议会进行讨论。不过，若是长期而言，还是需要有革新的方式来提供服务，以便可以达到双赢的结果。”

张宇晨：为长者学生带来不便

阿斯达卡州议员张宇晨在电访时说，“人民公共巴士”停驶，确实是为少数的居民带来不便，如住在华人新村的长者或学生等。

“我从市议会处得知，自这项由前朝政府推行的服务落实以来，一直都面对客源的问题，只有一些偏远地区，如莫珍歪华人新村的学生、外劳等需要这项服务，在实兆远区的数个华人新村，如五条路、三条路及二条路，主要是长者需要这项服务。”

张宇晨说，他已就这项问题多次与市议会主席兼曼绒县长拿督法力讨论，并且也已向州政府反映，希望这项问题可以尽早解决。

许女士：等不到巴士回不到家

来自甘光马坡新村的许女士说，自这项巴士服务停止后，她就读爱大华华中中四的女儿，就常常面对“等不到巴士，回不到家”的问题，让她及女儿都深感困扰。

“女儿早上是搭校巴去上学，但到了放学时，因理科班的学生比较迟下课，需要自己搭公共巴士回家，但如今却因为没有公共巴士服务，带来了很大的不便。”

她说，不是所有的家长都有时间接载女儿上下学、补习课或参加课外活动等，因此若真的是长期没有公共巴士服务，确实会非常不便。

“在爱大华区，受影响的学生或居民，主要是来自拉也依淡新村、甘光马坡新村、莫珍歪及还有多个马来甘榜及印裔园丘的居民。目前，我女儿的同学中已有数人选择离开父母，搬到爱大华租屋子住，以方便上课了。”

新闻背景

人民巴士方便乡区人民

川行于曼绒县各乡区与城镇的“人民公共巴士”，是由前朝政府在2011年8月推出，主要目的就是提供方便给当地的乡区人民。

这项由霹雳州政府和私人企业联营的计划，最早在曼绒县投入服务，共有18辆新冷气巴士，川行于曼绒县内的7条路线。

在这项计划下，州政府与联营公司签定的合作方式，是每月提供7万2000令吉的津贴给18辆巴士；在5年期限内，州政府须缴付的津贴达432万令吉。

曼绒县内川行的7条路线

第一路线：斯里曼绒经力侨、加央至实兆远市中心转回斯里曼绒。

第二路线：斯里曼绒往昔加里、班台，经实兆远市中心折返斯里曼绒。

第三路线：斯里曼绒经实兆远、爱大华、莫珍歪，再折返路经实兆远返回斯里曼绒。

第四路线：斯里曼绒经实兆远往爱大华和木威，再折返斯里曼绒。

第五路线：斯里曼绒前往直落峇迪、海军基地，经红土坎返斯里曼绒。

第六路线：自斯里曼绒经实兆远市中心、五条路、爱大华、甘文阁、班尖至斯里曼绒新镇。

第七路线：斯里曼绒前往班台、双礼佛、木威，再折返斯里曼绒。