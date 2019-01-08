140有毒魔鬼鱼“落网”‧蓄水池钓鱼区重新开放 关闭钓鱼区16天后，公用事业局宣布在贝雅士蓄水池下段成功捉到140只有毒刺的魔鬼鱼，并在昨天重新开放该区约百多米长的钓鱼区。但由于魔鬼鱼善于伪装、大量繁殖，当局还在“搜捕”中，公众钓鱼时还得留神，不可入水涉险。

有公众拍到约60只有毒魔鬼鱼珍珠魟游到蓄水池的僻静水沟边，担心“外来鱼民”影响生态平衡。（档案照）

（新加坡8日讯）关闭钓鱼区16天后，公用事业局宣布在贝雅士蓄水池下段成功捉到140只有毒刺的魔鬼鱼，并在昨天重新开放该区约百多米长的钓鱼区。但由于魔鬼鱼善于伪装、大量繁殖，当局还在“搜捕”中，公众钓鱼时还得留神，不可入水涉险。

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当局过去三年从全岛蓄水池和水道共捉到75只魔鬼鱼，但单是过去两周左右就捉到了140只，短期内“渔获”量几乎倍增。

记者今早走访蓄水池时观察，公用事业局人员坐上小汽艇巡逻，继续关注池内动静。

难以根除外来鱼

鱼类学者陈旭辉博士（47岁，李光前自然历史博物馆今年新上任的鱼类收藏馆馆长）今早受询时指出，一旦鱼类被放生进入到蓄水池，就无法根除。

据陈旭辉研究，本地各种淡水环境如水道和蓄水池，有超过七成淡水鱼品种是外来鱼，包括孔雀鱼、金龙鱼和南美洲魔鬼鱼，对淡水生态造成影响，因此他劝请公众别放生或遗弃宠物鱼。

联合晚报上月22日独家报道，有公众拍到约60只硕大的有毒魔鬼鱼珍珠魟（Motoro stingray）游到蓄水池的僻静水沟边，加上经常有人放生和垂钓，担心繁殖数以千百计的“外来鱼民”，影响生态平衡。公用局于是展开深入调查和捉鱼行动，宣布暂停在贝雅士蓄水池下段和实里达上段蓄水池的钓鱼活动，并关闭两个蓄水池的划定钓鱼区，直到另行通知。

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被刺伤恐毒发身亡

鱼类学者警告，若钓上魔鬼鱼最好扯断钓鱼线，确保“零接触”。另有公众反映，常有学童跳入贝雅士蓄水池下段玩乐，担忧他们随时“中毒”。

陈旭辉博士说，源于南美洲的珍珠魟尾部有毒刺，人被刺伤会感受剧痛，甚至毒发身亡。南美洲曾有男生随父亲泛舟垂钓时遭魔鬼鱼刺中胸口而死。

“在蓄水池钓上魔鬼鱼时必须小心，应尽可能避免任何接触，只好是扯断钓鱼线。”