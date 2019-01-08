不再被列入体理会计划．陈炳顺吴柳莹退队付代价 大马羽总会长拿督斯里诺萨确认这两支顶尖组合不会被纳入新计划的考虑，该项计划是为2020年东京奥运会做准备。

诺萨（图）确认陈蔚强与吴蔚昇、陈炳顺与吴柳莹不再被国家体育理事会列入新的计划，打击了这2支组合征东京奥运的信心。（马新社档案照）

（吉隆坡8日讯）由于已经退出国家队，大马自由人男双“双蔚”陈蔚强与吴蔚昇和混双“顺莹”陈炳顺与吴柳莹不再被国家体育理事会列入新的计划，令到他们冲击奥运会的希望受到打击。

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大马羽总会长拿督斯里诺萨确认这两支顶尖组合不会被纳入新计划的考虑，该项计划是为2020年东京奥运会做准备。

尽管如此，里约奥运会银牌得主陈蔚强与吴蔚昇以及陈炳顺与吴柳莹仍然是国内最高排名的组合，有着更大机会晋级奥运会。

诺萨表示：“经过联合工作委员会与国家体育理事会的讨论后，决定了他们（双蔚、顺莹）不会被列入新计划内。”

诺萨：应援助有潜质征奥自由人

“即使他们已经不再是国家队成员，但我建议在国家体育理事会、大马羽总和羽球俱乐部之间讨论，毕竟当中有一些充满潜质能够晋级奥运会的选手。而援助应该引导到俱乐部而不是个人。”

早前，高绩效运动员曾被列入领奖台计划，但经过重组后，现在计划更多是注重在大赛，如奥运会／残奥会、亚运会/残亚会、共运会、东运会／残东运会，会经过系统分层出来。

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也是大马奥理会会长的诺萨，进一步提到不只是陈蔚强与吴蔚昇、陈炳顺与吴柳莹，其他职业球员也应该得到支持和帮助，因他们仍然有机会角逐奥运会。

“我们有很多自由人如刘国伦、他是现在国内第一男单，伊斯干达、男双阿里夫与阿兹林，这些选手都有机会（参赛奥运会）。”

诺萨认为有了更多自由球员，对整个国家羽运有积极影响，“我相信今年的比赛竞争会更加激烈，特别是国羽和俱乐部球员之间的比拼。”