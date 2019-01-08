意大利摄影师追踪拍摄一个月‧狮城水獭登法国杂志 一名意大利籍摄影师近期专程飞到新加坡，用了大约一个月的时间追踪和拍摄水獭，以本地多个地标为背景，将野生水獭在狮城的生活面貌记录下来，照片刊登在本月的一份法国杂志上。

两只水獭在水中嬉戏的活泼镜头。（取自网络）

（新加坡8日讯）新加坡水獭家族名扬法国！

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一名意大利籍摄影师近期专程飞到新加坡，用了大约一个月的时间追踪和拍摄水獭，以本地多个地标为背景，将野生水獭在狮城的生活面貌记录下来，照片刊登在本月的一份法国杂志上。

常为《国家地理》杂志（National Geographic）拍摄的摄影师斯蒂凡诺（Stefano Unterthiner），上周在脸书发帖文透露，他所拍摄的狮城水獭作品将刊登在1月份的法国杂志《TerreSauvage》，让法国的读者对新加坡的水獭家族，以及新国在绿化方面所做的努力有所认识。

这些照片主要是以本地著名碧山水獭家族的生活面貌为题材，捕捉到这些可爱小动物在组屋区、滨海湾一带留下的倩影。

斯蒂凡诺发文说：“在七八十年代曾被以为是绝蹟的江獭（Lutrogale perspicillata）出现在新加坡，说明了这个亚洲城市化国家推行绿化政策的成功。”

新加坡当地关爱水獭组织Ottercity之后也在脸书转发斯蒂凡诺的贴文。

斯蒂凡诺通过作品展现水獭如何在都市化的新加坡悠然生活，并大赞说这是个成功的野生动物保育故事，以及反映了这个亚洲城市在推行绿化政策所取得的成功。