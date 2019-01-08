赌场机器坏狂赢261万‧女商人“不诚实盗用”监21个月 赌场机器坏，让女商人有机可乘狂赢87万（约261万令吉），是机器自己“吐钱”，不能算她不诚实，也没有盗用之说？

（新加坡8日讯）赌场机器坏，让女商人有机可乘狂赢87万（约261万令吉），是机器自己“吐钱”，不能算她不诚实，也没有盗用之说？

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来自香港的这名女商人，是利用赌场机器故障猛刷会员卡，换取103万积分，再以积分搏杀赢走赌场87万多元。过后，她在不诚实占有他人财物和转移赃款等罪名下被判坐牢21个月，她上诉遭驳回后，又针对“不诚实”之说提出刑事参考，昨天也遭三司驳回。

发现可无限积分 找2友赢钱

被告何曼玉（38岁）是于2014年4月在金沙赌场发现因机器故障，她的会员卡可获取无限积分后，立刻找来2名印度籍朋友法里德（42岁）和莎巴娜（34岁）帮忙，在7天内赢走赌场巨款。他们把部份横财汇出新加坡、换取筹码下注，或到另一间赌场搏杀。

三人最后被控不诚实盗用金沙款项和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）罪状，何曼玉被判坐牢21个月，法里德和莎巴娜则分别入狱26个月和一年。他们不服裁决针对刑罚提出上诉，高等法院在2017年10月驳回他们的上诉。

三人过后又向上诉庭提出法律质疑，认为“不诚实盗用”应指受委托保管财物但过后却占为己用，但他们是机器自己“吐钱”，没有不诚实盗用之说。不过，除了何曼玉，另两人过后撤销质疑。

“明知故犯”上诉被驳

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三司庭昨天发表判词驳回何曼玉提出的法律问题。根据判词，何曼玉针对“不诚实盗用”的条文解读提出刑事参考（criminal reference），认为她没有不诚实行为，不该在这条文下被定罪，针对罪成提出上诉。

三司法官认为，她清楚知道不该从发生故障的机器里拿钱，但她“明知故犯”显然已不诚实，因此她的论点站不住脚，驳回她所提的刑事参考。

根据程序，刑事案件进展至任何阶段，控方和律师要是觉得有“法律问题”需要寻求高庭或最高法院上诉庭指示，都能启动刑事参考程序。城市丰收教会失信案，前基金经理周英汉就曾申请提出刑事参考，针对“挪用”和“失信”的定义提异议，但最终都被驳回。（人名译音）

会员卡套现数钱数到“手软”

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拼命刷会员卡套现，女商人把现钞塞入手袋带回酒店，数钱数到“手软”。

金沙会员卡通常刷一次获得100积分后就不会获得更多积分，但电脑软件出错，变成何曼玉每刷一次都可获得100分，积分可让她当成赌本去赌博，赢钱后可兑换成现金。

她在录口供时承认贪心，趁机器故障时想得到越多钱越好。案发期间，她猛刷会员卡，疲倦时就由朋友代劳，套现成现金后，他们用手袋塞满现款带回酒店房间数钱，直到她感觉很疲倦。

案发后，金沙赌场起诉三人，向他们追讨损失，双方过后在这起民事诉讼中取得和解，三人同意退还87万5000多元。