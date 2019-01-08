“夜市档口挡我家门”．居协要求市会重划摊格 安邦太子园茉莉花路居民呼吁安邦再也市议会重新规划该区的夜市小贩摊格，及禁止小贩在茉莉花8路摆档，以解决该花园的主要通道交通受阻、安全、卫生等问题！

居民希望安邦再也市议会重新规划夜市小贩的摊格位置，避免在花园住宅区的主要通道摆档。左一为张瑜强。（图：星洲日报）

焦点社区：安邦太子园茉莉花8路

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（雪兰莪．安邦7日讯）安邦太子园茉莉花路居民呼吁安邦再也市议会重新规划该区的夜市小贩摊格，及禁止小贩在茉莉花8路摆档，以解决该花园的主要通道交通受阻、安全、卫生等问题！

据了解，太子园茉莉花路夜市具有超过30年历史，目前有超过70个档口。但在近3年来，有越来越多小贩在茉莉花8路（Jalan Bunga Melur8）约60至80公尺之间路段摆档，甚至在住家门前摆放档口和桌椅，至少有4间住屋及安老院受影响。

因此，太子园茉莉花路居民协会联同居民在昨晚召开新闻发布会，并申诉每逢星期日时，作为住宅区主要出入路口的茉莉花8路因夜市而引发交通不便的问题。

不过，在茉莉花8路摆档的小贩则指他们在该路摆档已有二十多年，居民代表在没有和小贩沟通或反映问题下向媒体投诉，让他们不满。

安排对话会寻双赢方案

对此，安邦再也市议员蔡耀宗将安排对话会，让各造针对茉莉花8路在周日夜市营业时段开放通车的事项做出沟通。

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他说，居协要求夜市时段重开茉莉花8路路口，此更动牵涉十多个小贩摊位，因此必须透过对话会，以寻求双赢方案。

“居协提出开放路口的要求，我们会针对此事进行商讨，但必须考虑道路安全。”

张瑜强：夜市封路居民被迫绕道

太子园茉莉花路居民协会主席张瑜强于昨晚召开的新闻发布会上指出，每当茉莉花8路因夜市而封路时，多数居民都必须绕道而行，相当麻烦。

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他说，太子园茉莉花路住宅区共有650户住屋及8个大大小小的出入通道，为家园安全着想，保安每晚8时30分后会把其中6个出入口的栏杆拉下封路，剩下2条主要通道，即茉莉花8路及茉莉花16路可通行，。

“其中茉莉花16路会在晚上11时关闭，因此之后仅剩下茉莉花8路可通行。”

“但每逢星期日为了让在茉莉花8路营业的小贩开档做生意，即使到了晚上8时30分，我们都不能在其它出入口拉下栏杆封路，必须继续开放，直到夜市在晚上11时或午夜12时关闭及清理完毕。”

市议会要求双方自行协调

张瑜强表示，该居民协会去年两度向安邦再也市议会反映，第二次则是去年10月，不过都没有下文；居民协会在上个月也向安邦再也市议员蔡耀宗投诉，对方也已经向市议会反映。

“安邦再也市议会有安排官员前来，但只是叫我们和小贩协商。”

居民：住家外环境变脏

同时，居民也申诉，安邦再也市议会不应让小贩和居民双方自行商讨开放茉莉花8路，因为小贩执照是由市议会批准与发出，理应由市议会负责，必须重新规划摊格，而非任由他们在住家前及出入口随意摆档。

此外，居民也不满夜市导致住家门外的环境卫生受影响，沟渠有塑料袋、道路有油渍，但清洁工人都没有清理，最终是由保安及居民在深夜自行清洗。

一名不愿具名的居民申诉，其住家受夜市档口阻挡门口，导致他泊在车内庭院的轿车也难以驾驶出来，当他要求小贩移开桌椅时，反而被小贩质问：“这条路是你的吗？”

小贩：开放通车影响夜市安全

在茉莉花8路摆档的小贩则指他们在该路摆档已有二十多年，夜市营业时向来都有封路。

小贩认为，要是当局开放茉莉花8路，夜市人来人往，万一有车辆快速行驶，危机反而会更高。

“有官员曾前来说过一次，指有人投诉档口阻碍交通，但之后就没有下文。”

蔡耀宗：违规小贩将吊销执照

蔡耀宗坦言，多年来，每逢周日夜市的茉莉花8路路口都被堵住，如果会影响居民出入，市议会当初也不会批准小贩摆摊。

他也披露，他和市议会官员曾于去年11月29日会见2名被投诉的小贩，对方当场答应遵循规则，但不料之后却又故态复萌，继续摆放桌椅。

无论如何，他表示，他和官员当时已经说明，要是有关小贩不遵守规则，市议会将撤销他们的执照。

他说，安邦再也市议会是根据标准作业程序（SOP），向有关小贩发出警告。