峇眼色海开埠百年．古早味美食散落珍珠 位于北霹吉辇县中心区的峇眼色海市镇（Bagan Serai）开埠超过百年，以前是县议会的行政中心，汇集工商、交通中心，辉煌了一段时日。后来行政中心迁至巴里文打，加上南北大道启用，途经停留的车辆少了，当地的各行各业也明显受到冲击。

马永华接下父亲马木海的鸭粥摊档也9年了，续为峇眼色海美食贡献其力量。（图：星洲日报）

位于北霹吉辇县中心区的峇眼色海市镇（Bagan Serai）开埠超过百年，以前是县议会的行政中心，汇集工商、交通中心，辉煌了一段时日。后来行政中心迁至巴里文打，加上南北大道启用，途经停留的车辆少了，当地的各行各业也明显受到冲击。

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峇眼色海市在南北大道还没正式启用前，峇眼色海是南下北上交通使用必经之路，她就处在联邦大道旁，虽然人口不多，但赶路者总喜欢在此停留小息，尝一尝道地小菜，吃饱后再上路，因此，当地大街出了几间有名的餐馆、饭店，还有许多小食摊，各放异彩，吸引了许多食客到来。

当地人文活动在这几年昌盛，因有一批喜好艺文活动市民在推动，也为峇眼色海取了一优雅地名─香茅湾，以期香茅湾能永续经营人文、美食，创造新经济。

当地最高机构圣古庙刚庆祝创庙125周年纪念，古庙理事会与埠众办了花车大游行，吸引了许多游子回乡参与，为这项庆典留下美好回忆。许多游子，一回到家乡或到达峇眼色海，总念念不忘当地许多美食，尤其是古早味美食，更是迫不急待会往大吃一番，一解乡愁。

星洲日报《大北马》社区报特莅香茅湾走一回，介绍一些散居各角落的美食。

吉满芒果传三代的手信

已传至第三代经营的吉满芒果属腌渍水果产品，主要有芒果、沙梨、豆蔻等，由于产品皆出自手工，第三代传人胡新胜表示，有时遇上不是水芒生产季节，想要找一粒芒果都没有。

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他说，腌渍的工序多，而且还去皮、整理，产量都不多，他一般都没有放在其他地方售卖，只设在老家（Taman Keramat Indah），靠近旧巴刹路的老家，由于其产品属老字号，许多老顾客都会上门，新顾客只要在当地问一下，都可找到。

产品是由其公公自创生产，因之前公公是从事收购各地热带水果，尤其郊区多属稻田，马来友族多会在稻田旁种芒果，因水果有季节也不能久留，公公学会腌渍手法，做成现制品，可随吃。

吉满芒果一向重视品质，也让其产品深受顾客欢迎，许多外地客或游子，欲回往城市工作，多会带了几包芒果送亲友。

永华鸭粥50年老档暖胃

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永华鸭粥之前是现摊主父亲马木海在1967年开始开业的晚间路边摊，以前都在大街欲转入旧巴刹路的路头，傍晚开档至晚上，为许多赶路客暖胃，一碗热腾腾的鸭粥下肚，暂休片刻续上路，如充电了，养足精神续工作。

现摊主马永华说，以前人潮多，大街车水马龙，过路客多，现过路客多取道南北大道了，人潮也没以前多了。他目前已迁至旧巴刹的小贩中心路旁，也是在下午5时开档，约晚上8时就收了。

其档口依旧还吸引许多老顾客及游子，鸭粥鸭饭皆可，但鸭粥的粥可要掌握特别的火喉，才能混搭鸭肉香及特制酱料，煮出令顾客满意的鸭粥。每月农历月中及月尾皆会休息两天。

利满茶餐室．红豆冰炒粿条“最佳拍档”

利满茶餐室坐落在峇眼色海花园店屋角间，这里从早上6时半就有不同档口开档至傍晚约6时，店主孔俊平也是第二代经营咖啡店，营业超过30年了。

该店有数档美食档，其中东主孔俊平亲自炒粿条，有蛤有蛋有虾加辣，炒了多年，练就好手艺，炒出来的粿条，美味可口，加上冷饮红豆冰是最佳拍档的下午茶点心。炒粿条是于早上约10时开档。

该店有两档经济饭，先由印裔开档，其炸鸡块更是其招牌菜，下午2时过后由华裔档主开档。

时代美食馆．椰浆饭爪哇面飘香

坐落在大街大众银行后的三层楼新店屋，时代美食馆在迁来该处角间续经营其美食馆业务，售卖椰浆饭、爪哇面、咖哩面等，每天从早上8时开始至下午约4时。椰浆饭从8时出档，9时许就卖完了，其味道独特，加上食客可自由加料，深受欢迎。

该店由两代人共同经营，店家叶海龙、何爱金与儿媳叶有德、马慧莹共同经营，叶海龙在从事饮食业经超过30年，他在搬来新店后，负责椰浆饭，儿媳则负责面食及茶水。

迪光大包点心早餐必吃

档主是在古楼路峇眼色海花园的迪光茶室摆卖，一摆就摆了30多年，档主江文木守候着老手艺，从自制包点与点心，他都一手包办，每天从早忙到晚。

由于是老字号，许多慕名食客或在地市民，在一早便会来这里茶吃点心，点上大包、叉烧包、肉包还有各式点心。

迪光茶室．咖哩鱼头芋头炉吃过难忘

迪光茶室东主马贵德算是第二代接手经营茶室生意，他一早也有准备经济饭菜在店前卖，由于其顾客中不乏外地的生意人，总喜欢吃咖哩海鲜，在众人要求下，他平时都有准备数种鱼类鱼头下锅，包括红槽鱼、金目鲈鱼头等。

由于厨艺好，不论是砂煲咖里鱼头、芋头炉等总让食客念念不忘。

火船头．炭烧叻沙福建面边吃边吹风

档主胡汉添在该处售卖也经26年了，10年如一日，档口不大，环境却非常好，档口旁即是古楼河，也是旧码头，这里曾是早期最热闹的地方，舯舡船、货船、菜船都在码头上货下货，其档口所在处以前属关税局办公事。

在这里品尝小食叻沙与福建面，有时还可目睹鳄鱼在对岸闲游。档主一早8时就出来摆档至下午约5时。

鸭粥可暖胃，也是许多游子及食客的暖心美食。（图：星洲日报）

胡新胜（左）与妈妈罗惠卿各司其职，为腌渍芒果进行去皮工作。（图：星洲日报）

吉满芒果有出品芒果与沙梨等果品，是当地出名的送礼手信。（图：星洲日报）

利满茶餐室的红豆冰与炒粿条，是其中的招牌美食。（图：星洲日报）

峇眼色海市镇开埠超过百年，许多古早味美食续在各角落飘香。（图：星洲日报）

江文木自制自售包点与点心超过30年，全部亲力亲为。（图：星洲日报）

时代美食馆爪哇面，深受本外坡食客欢迎。（图：星洲日报）

香气满满的椰浆饭也是时代美食馆的招牌美食。（图：星洲日报）

胡汉添的炭烧叻沙与福建面，坐落在旧码头的河旁，在这里凉风习习，还有美食可吃，是不错的体验。（图：星洲日报）