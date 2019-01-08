张淑媚．有一种悲伤是生活的启示 《比悲伤更悲伤的故事》改编自2009年韩国电影《最悲伤的故事》，闻名就从而得知，结局将驶向令人伤心不已的走向，而该部剧的故事从身患绝症的男生不说，心碎难愈的女孩绝口不提，以一种10年同居不交往的关系，共住一个屋檐下开始。

《比悲伤更悲伤的故事》改编自2009年韩国电影《最悲伤的故事》，闻名就从而得知，结局将驶向令人伤心不已的走向，而该部剧的故事从身患绝症的男生不说，心碎难愈的女孩绝口不提，以一种10年同居不交往的关系，共住一个屋檐下开始。

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无可否认，起初选择观赏该片，是冲着“悲伤”而去，想藉此机会大哭一场，即便当时并不想哭，但潜移默化之下还是哭了，后来当女主角在隧道里呐喊“不要走！”眼泪开始决堤。

我认为，令人心碎的部份在于双方都极力完成对方的期盼，做出各种“自以为”对彼此都好的决定，在我看来这是愚昧的，在感情的处理上尊重与坦诚相待更为重要，毕竟任何人都没有资格替别人安排往后的人生应该怎么走。

更无法理解的是，为何女主角会选择殉情随男主角而去，毕竟这世间并不会因为一个人的离去而带来任何的变化，也不会因为谁的离开而有所改变。生命是珍贵的，难道只有寻死才能解决事情吗？

然而，这不仅是悲伤的故事，更在结局的末端交代了三件事，即生命中没有不可承受之重，以致我们误会坚强的定义；感情的牺牲没有尽头，赴汤蹈火在所不惜；对于爱的了解，我们都以为本该如此，却低估人对情感的力量。

对我而言，有一种悲伤是任凭我们如何去追求理想，还是无法忽视生活中的现实感，当入世未深的人被迫在这大染缸里寻找自身价值，在无法选择的环境之下被生活迫使你妥协、留下遗憾，那才是比悲伤更悲伤的事。