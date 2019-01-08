心理素质在青奥世青赛后加强．吴堇溦要在顶级赛突破 对于新年的展望，堇溦说：“我去年最后几个月连续参加了青奥会和世青赛，已很久没和有世界级的球员交手。今年重新开始，我要还不知道自己面对她们时会打到什么程度，但根据过往与世界前10对阵的经验，我想我应该有能力一拚。”

吴堇溦正积极为下周的大马大师赛备战，她表示自己在去年的青奥会和世青赛克服巨大压力夺冠后，感觉自己在新的一年最显著的进步是提升了心理素质。（图：星洲日报）

（吉隆坡8日讯）经历去年青年奥运会和世界青少年羽球锦标赛在重压下夺冠，大马国家羽球队头号女单吴堇溦感觉自己进一步加强了心理素质。她在展望新一年的期望时，也希望自己能突破顶级赛事首次圈出局的瓶颈，更上一层楼取得8强或以上成绩。

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对于新年的展望，堇溦说：“我去年最后几个月连续参加了青奥会和世青赛，已很久没和有世界级的球员交手。今年重新开始，我要还不知道自己面对她们时会打到什么程度，但根据过往与世界前10对阵的经验，我想我应该有能力一拚。”

“去年，大家对我在青奥会和世青赛有很高的期望，我最终成功克服了压力拿下冠军，我感觉自己提升了心理素质，但今年重返成年赛事，我将面对的压力又不一样了，比赛水平也比青少年赛事高很多，我希望此前的经验能助我继续进步。”

“我此前在顶级赛事常常首次圈就出局，虽然过程中能与这些高手拚至决胜局，但最终还是输了，这显示我与她们仍有差距。所以我今年的目标是赢得更多比赛，不要早早出局。”

新年首仗即硬碰山口茜

下周在武吉加里尔吉隆坡体育城亚通体育馆上演的大马大师赛，将是堇溦在今年的第一项赛事，而她也面临严峻考验，在首圈就必须硬碰世界排名第5位的日本3号种子山口茜。

对于新年第一仗的挑战，堇溦勇于面对：“我想我还是有机会的，我要奋力和她一战，而且我在主场作战，也会有一定的优势，我会更有动力。我会为此做好备战。”

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亚通体育馆算是堇溦的福地，她在2017年吉隆坡东运会于此夺得金牌，去年在大马公开赛也曾爆冷以3局淘汰韩国7号种子名将成池铉，晋级8强，希望她今年能在此继续有好成绩。

另外，18岁的堇溦是国羽重点栽培的其中一位希望之星，她目前世界排名第27位，被寄予在今年突破世界前10位并抢下一席2020年东京奥运会参赛资格的厚望。

对此堇溦表示，只要赢得比赛，世界排名就会自动提升，目前她会希望先突破世界排名前20位，也会更专注在训练中改善弱点。