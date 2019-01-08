黄梓清．政教分离的大马会更好！ “政教分离”是最近在政坛频频被提起的一个理念，即政治与教育必须切割，而“政教分离”的另一个诠释则是国家政府权力与宗教机构权力的分割，这两种虽然是不同的方向，但理念确是一样，即政治不能渗透宗教或教育。

“政教分离”是最近在政坛频频被提起的一个理念，即政治与教育必须切割，而“政教分离”的另一个诠释则是国家政府权力与宗教机构权力的分割，这两种虽然是不同的方向，但理念确是一样，即政治不能渗透宗教或教育。

广告

我国的官方宗教是伊斯兰，而联邦宪法规定国人拥有宗教自由，然而我国半岛与东马却有不同的景象，如同一国两制，在半岛不时会出现宗教敏感争议，就连穆斯林可否参与庆祝圣诞节都能成为课题，反观东马则一片和谐。

最近看到一则跨越种族婚礼的报道，一对新人在砂州圣若瑟总主教座堂举办婚礼，新娘邀来6名身穿马来服装的穆斯林当伴娘，虽然不同种族及宗教，但在这大喜日子，充份展现彼此尊重的精神。

反观在半岛，来自霹雳苏丹阿兹兰沙大学50名穆斯林大学生为主的“和谐探访团”，到槟州各宗教膜拜场所进行交流，但却被一些人谣传是基督徒向穆斯林传教，企图挑起舆论，极为不负责任。刚好该探访团有来到北海斗母宫，我取得有关大学负责人的联络后进行采访，并将“和谐探访团”的宗旨及北海斗母宫的方纲写成报道。

我们鲜少会看到半岛穆斯林踏入其他宗教的膜拜场所，但在改朝换代后，外交部副部长拿督马祖基在九皇爷诞庆典时，探访北海2间斗母宫，他也是史上首位到访该2斗母宫的部长级任务，这是个新气象，也许新政府可以逐步实现“政教分离”，不再用宗教作为拉拢选票的筹码。

有人的地方就会有是非，在国阵执政60年下，宗教和种族成了大马的软肋，尤其巫统和伊斯兰党一直操弄种族和宗教课题。无穷无尽的争端只会造成国家更加落后，我期待的大马是一片和谐，各族包容及各族获得平等对待。

解决“柴米油盐酱醋茶”的问题是政府的首要任务，为官之道不外乎就是造福于人民，只要希盟政府致力搞好国家经济，推出一系列的利民计划、提高国民收入及制造就业机会，那不管政敌如何攻击，人民自然而然还会在下届大选给予支持。

广告

古人云，治天下者先治己，治己者先治心，若只会操弄谋权之道及治人之术，最终只会被人们所唾弃。我国需要更多开明的政策，若能真正的实现“政教分离”包括宗教及教育，大马肯定会朝向更好的方向前进。