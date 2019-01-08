HAHA金钟国302来马亮声 金钟国与HAHA曾合作网络综艺节目《BIG PICTURE》，这对演唱风格各异的“最佳兄弟”，就曾在2014年及2017年的两场“Running Man”大马售票见面会上，扮演了“歌唱担当”的角色。

（吉隆坡8日讯）“跑男迷”请注意！HAHA和金钟国要联手于3月2日来马开唱啦！

广告

金钟国与HAHA曾合作网络综艺节目《BIG PICTURE》，这对演唱风格各异的“最佳兄弟”，就曾在2014年及2017年的两场“Running Man”大马售票见面会上，扮演了“歌唱担当”的角色。

这场演唱会将于3月2日傍晚6时在沙亚南的美拉瓦迪体育馆（Malawati IndoorStadium）举行，当中，HAHA以雷鬼风格见称，金钟国擅长深情抒情风格，Skull也会以特别嘉宾身份现身助阵。演唱会票价分为153、243、333、453及493令吉。门票将从1月19日中午12时起开卖，更多详情可浏览www.macpiepro.com。