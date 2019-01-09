酒后翻脸鳴枪洩愤·醉农夫及弟弟被捕 （亚庇8日讯）4人酒后翻旧账发生口角，57岁农夫气到拿出自制土枪朝天鸣枪，和在案发现场的弟弟双双被捕。





亚庇警区主任哈比比（右三）展示起获的土枪。

（亚庇8日讯）4人酒后翻旧账发生口角，57岁农夫气到拿出自制土枪朝天鸣枪，和在案发现场的弟弟双双被捕。

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警方是在1960年军火法令第39条文（公共场合开枪）下，前往下南南甘榜迪古鲁明丁1住家，逮捕2名嫌犯。

亚庇警区主任哈比比今日在新闻发布会说，62岁本地男子于上周五报案，指他在3日下午2时30分，与同村的3名友人包括嫌犯两兄弟在村子里喝酒。

报案人称，他们在醉酒的情况下发生口角，嫌犯气冲冲跑回家，再出现时手里拿着一把土枪，并朝天开了一枪，报案人和友人在惊慌中躲起来，嫌犯开枪后则跑回家。

住家搜出枪弹

哈比比表示，警方根据报案人提供的资料前往嫌犯住家逮人，并起获一把土枪、21枚子弹、15枚弹壳及1罐铁弹珠等物品。

他说，57岁嫌犯不但制造土枪，也收集旧弹壳再造子弹。嫌犯招认为了打猎而自制土枪，而再循环的子弹多数是哑弹，10发中只有1发是实弹。

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嫌犯弟有前科

根据调查，嫌犯并无枪牌，拥土枪6至7年，同时无犯罪记录。不过，嫌犯的37岁弟弟则拥有2项涉案前科，即刑事恐吓和强奸。

哈比比指出，2名嫌犯非吸毒者。警方已申请延扣2嫌犯至明天（9日）。

警方在下南南甘榜迪古鲁明丁起获57岁嫌犯自制的土枪、子弹和弹壳。



