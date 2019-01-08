黄综翰亲自上场训练球员．“盼小将能跻身世界级” 泰国大师赛在今日掀开2019年世界羽联首项赛事战幕，以年轻阵容为主的大马国家队会交出什么成绩单成为国人焦点。综翰今日在国羽训练后受访时，对于记者询问小将们能否闯入决赛的问题表示，这并不是衡量球员表现的唯一标准。

大马羽总教练总监黄综翰（中）周二亲自上场指导男双球员和担任陪练，他之后受访时表示，希望国羽年轻球员在新赛季第一仗取得进步和好成绩。（图：星洲日报）

（吉隆坡7日讯）今日亲身上场给大马国家羽球队指导与担任陪练员的大马羽总教练总监黄综翰表示，国羽小将在新年第一仗泰国大师赛需要拿出进步的表现。

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泰国大师赛在今日掀开2019年世界羽联首项赛事战幕，以年轻阵容为主的大马国家队会交出什么成绩单成为国人焦点。综翰今日在国羽训练后受访时，对于记者询问小将们能否闯入决赛的问题表示，这并不是衡量球员表现的唯一标准。

综翰说：“首先，我认为我们不能单凭成绩去评估球员的表现，我们有给每位球员们设定各自的目标，他们必须在技术、战略等各方面都取得进步，我们也会观察他们在比赛中的体能状态，希望他们能逐步成长。

当然，我们都希望有好成绩，但短时间内，我们无法做到全部人都有好成绩。但我相信，只要我们努力执行训练计划，接下来一定会看到成果。”

期待下半年能取得佳绩

“我们教练团队希望半年后或今年下半年，就开始见到年轻球员取得佳绩，特别是奥运会积分赛开始后，我们希望看到年轻球员展现出他们的能力，表现更成熟，能与世界级高手对抗。”

“虽然我们的年轻球员偶有佳作，能爆冷击败高排名选手，但这并不足够，我们希望他们能有强大的实力，能持续有稳定的表现，不仅能和世界级球员对抗，他们也必须提升自己成为世界级球员，这是我们的长期计划。所以年初的时候，他们会有比赛机会，了解自己的水平，回来训练时必须更加努力改善和提升。”

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对于自己今日亲身上场给女单和男双球员指导和陪练，综翰解释：“我们有大部分球员己前往泰国参赛，而没有出赛的国家头次号女单吴堇溦和谢抒芽仍有训练，我就协助她们，增加她们的训练强度。原本有两位男单球员担任陪练员，但其中一位手受伤了，所以我就当了他的替补。”

黄​综翰不担心宗伟训练状态

另一方面，36岁的宗伟昨天终于在鼻癌病愈后展开第一天球场训练，综翰表示：“宗伟已表示他现阶段会根据身体的情况调整接下来的训练，他与男单教练叶橙旺有更深入的对话，叶橙旺和教练团队讨谈后决定，宗伟一开始会一周只训练3天。”

“即使是这样，我们也会继续观察宗伟身体适应训练的情况，我们不能操之过急。但叶橙旺昨天与宗伟一起训练后表示，宗伟挥球击球的情况很好，但他5至6个时间没有训练，加上健身房的力量训练，身体出现酸痛的情况难免。”

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“宗伟是专业的球员，他已足够成熟和有经验知道自己身体的状态，我们对此不感到担心。一步一步慢慢来最重要。”

李宗伟将会在高级别赛事复出

宗伟期待他在4月2至7日的大马公开赛复出赛场，综翰表示，截至目前的计划是这样，而宗伟接下来一旦复出赛场，也不会先从低级别赛事开始，因为他必须与时间赛跑争夺奥运会积分，所幸他已申请世界排名保护，复出后参加高级别赛事不成问题。

综翰说：“我们的时间不多，宗伟自己也知道这一点，所以他一旦准备好，就会参加高级别的比赛，他也需要通过参加比赛来知道自己恢复了几成水平，从中，我们就可以进行调整。”