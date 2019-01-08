森林局申请程序出错． 土地纠纷案 11村民获释 弄柏典土地纠纷案的11名村民原遭森林局欲申请延长扣留，不过其中6人因身体不适及年迈于凌晨3时获释

涉及弄柏典土地纠纷案的村民获释，欣喜心在美里法庭大厦外喊口号，并与埔奕区州议员陈长锋（前排左五起）、上议员林思健及公正党峇南区部主席罗伦恩刚合照。

（美里8日讯）弄柏典土地纠纷案的11名村民原遭森林局欲申请延长扣留，不过其中6人因身体不适及年迈于凌晨3时获释，另5人因森林局官员申请还押引用的法律错误及申请理由不足而获当庭获释。

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弄柏典（Long Belian）的居民去年9月26日在甘榜前的300公尺以内地段设路障，不让某司的载木桐罗里经过。一直以来未发生不愉快事情。



不过，由森林局官员、砂反贪会、警方、砂首长署安全及执法单位、砂土地及测量局人员组成的队伍到上述地点要求居民不再设路障，但遭到居民阻挡。



基于居民不愿疏散，执法队伍逮捕其中11人，援引2015年森林法令103条文查案。其中6人于今日凌晨获释，另5人较后被押上庭惟由于其中6名嫌犯因身体不适和年龄老迈为由，在今日清晨3时就获得释放。



林思健：村民没袭执法员



另一方面，代表村民陈情的林思健指出，砂森林局查案官错误引用2015年森林法令103条文，即袭击执法人员，但这并不符合实情，因居民没有任何攻击的行为。



他说，弄柏典的居民仅是设路障不让罗里通行，理应引用2015年森林法令102条文，即以任何形式阻挡通路更妥当。

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另外，要求延长扣留5人的森森局官员没有说明要求延长扣留的原因。



