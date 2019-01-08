莫哈末安努亚再尼：国家元首必须在2月1日前就任 霹雳王室理事会成员拿督斯里莫哈末安努亚再尼表示，2月1日是联邦直辖区日，根据传统，国家元首必须在当天册封联邦勋章，因此，国家元首必须在这之前就任。

（吉隆坡8日讯）霹雳王室理事会成员拿督斯里莫哈末安努亚再尼表示，2月1日是联邦直辖区日，根据传统，国家元首必须在当天册封联邦勋章，因此，国家元首必须在这之前就任。

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据马新社报道，莫哈末安努亚再尼表示，吉兰丹苏丹莫哈末五世是依据礼俗辞去第15任国家元首职务。

他说，莫哈末五世陛下也透过国家皇宫发表声明向选择他（出任第15届元首）的马来统治者致谢。

他说，陛下除了感谢首相及政府，也向武装部队致谢。

他透露，6州统治者昨日在国家皇宫针对新元首及副元首人选一事召开会议，同时也讨论有关国家元首及副元首宣誓就任仪式的日期。

掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔发表文告指出，马来统治者理事会将在1月24日举行会议，推选新任国家元首及副元首；统治者理事会也颁布命令，新任国家元首和副元首的宣誓仪式将于1月31日举行。

“马来统治者快速做出决定，意味着他们不想要国家元首的位子悬空。”