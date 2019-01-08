内陆诊所设施匮乏·黄天发下令优先处理 （亚庇8日讯）州卫生及人民和谐部长拿督黄天发关注内陆区卫生诊所医疗设施短缺问题，并矢言在短期内设法改善，以提升本州乡区的医药水平。

卫生及人民和谐部长黄天发（右二）向苏克镇卫生诊所医务人员了解诊所概况。

（亚庇8日讯）州卫生及人民和谐部长拿督黄天发关注内陆区卫生诊所医疗设施短缺问题，并矢言在短期内设法改善，以提升本州乡区的医药水平。

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黄天发于日前巡视内陆省苏克镇卫生诊所时，获悉该卫生诊所面对诸多问题，如空间不足、人手严重短缺及医疗设备不齐全等，导致医务人员在抢救生命时更为棘手。

此外，他也关注医务人员宿舍天花板破损，以及仅有一辆救护车不敷应用以致影响救援的问题。

黄天发表示，待苏克卫生诊所呈上详尽报告后，该部将优先处理紧急事项，以让该诊所的运作更顺畅，为当地居民提供更好的医药服务。

陪同巡视者包括国会上议员兼民主行动党冰湘岸区协调员阿德里安拉欣邦、亚庇区国会议员陈泓缣、里卡士州议员陈历发及苏克助理县官保罗伊士多尔。一行人于较早时出席在苏克民众会堂举行的冰湘岸行动党圣诞节庆典。