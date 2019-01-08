马股全天下跌6.41点 尽管隔夜美股收高，但手套股和国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）面对套利，加上近期发布的大马评估机构商业信心指数创新低，马股周二（1月8日讯）先盛后衰，全天下滑6.41点或0.38%，以1672.76点挂收。

（吉隆坡8日讯）尽管隔夜美股收高，但手套股和国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）面对套利，加上近期发布的大马评估机构商业信心指数创新低，马股周二（1月8日讯）先盛后衰，全天下滑6.41点或0.38%，以1672.76点挂收。

广告

马股高开1685.72，不到半小时达顶至1686.37点，随后卖压浮现，综指一路下滑，所幸临尾略为收窄跌幅。

总结全天，富时全股指数跌38.05点或0.33%至11461.17点，创业板指数则下滑20.44点或0.47%至4374.18点。

全场股项跌多升少，366只上升股，下跌报404只及378只则平盘，总成交量为23亿1162万8550股，总成交价报20亿3205万8283令吉。

由于马币汇率走强，手套股纷纷领跌，其中贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）跌势最重，全天下滑60仙至5令吉15仙，高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）及顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）也分别下跌37仙和27仙。

雀巢（NESTLE,4707,主板消费产品服务组）以跌1令吉60仙，成为全场第一大跌价股。