刘华才：指解决马来人问题更紧迫．“希盟没意愿承认统考” 民政党全国主席拿督刘华才博士发文告表示，土著经济政策在我国已推行四十多年，但马哈迪依然认为不成功，那如果政府在接下来50年始终认为马来人还是需要协助，是否表示承认统考也要展延至50年后？

（吉隆坡8日讯）民政党全国主席拿督刘华才博士指出，希盟政府根本没有意愿要承认统考，马哈迪表示相比承认统考，解决马来人问题更紧迫，这根本是推托之词，因为承认统考和解决马人问题根本没有冲突。

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刘华才发文告表示，土著经济政策在我国已推行四十多年，但马哈迪依然认为不成功，那如果政府在接下来50年始终认为马来人还是需要协助，是否表示承认统考也要展延至50年后？

“身为一国之相，敦马哈迪应该要履行承诺。当初承诺一旦执政，希盟就会承认独中统考文凭，但如今却一直制造问题来拖延承认统考，因此希盟政府根本无心要承认统考，只是将之用做工具来捞取政治利益。”

刘华才指出，行动党的做法更是令人无法苟同。犹记得在509全国大选前，行动党领袖口口声声说一旦执政就马上承认统考，但现在行动党顾问林吉祥却表示会在执政任期内承认统考文凭。

一里路到底还有多远？

“从行动党承诺的执政后、张念群的年内承认统考，到现在林吉祥的任期内承认统考，试问谁还敢相信林吉祥的5年内？我想问问行动党那一里路到底是还有多远？”

刘华才强调，我们支持协助弱势群体的经济政策，但这不是成为拖延承认统考的借口。他促请希盟政府不要再以承认统考文凭作为政治工具，教育不应政治化，应该尽快承认统考文凭。