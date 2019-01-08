诉讼案未来5年在荷开审．荷兰供MH17家属法律谘询 荷兰司法部长格拉珀豪斯披露，一项联合调查报告已接近完成。

（荷兰．海牙8日讯）荷兰司法部周一表示，当局将为在乌克兰遭击落的马航MH17的受害者家属提供免费法律谘询。

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荷兰司法部长格拉珀豪斯披露，一项联合调查报告已接近完成。

2014年7月17日，从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆玻的MH17班次客机，在行经俄罗斯与乌克兰边界时遭俄制布克导弹击落。在遇难的298名乘客和机组人员中，大多数是荷兰人。

去年5月，荷兰和澳洲要求俄罗斯为上述空难事件负责。

格拉珀豪斯表示：“我们将为那些希望提出赔偿诉讼的受害者亲属提供免费法律谘询服务。”

他在向发给国会的信函中提到，调查结果预计在明年某个时候有结论。

不向保险公司马航再提索赔据当地媒体报道，上述诉讼案将于未来5年内在荷兰法院开庭受审。

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不过格拉珀豪斯强调，法院不会重新考虑对肇事者以外、如马航公司和保险公司等经已支付损害赔偿的各方，再提出索赔要求。

负责调查MH17空难事件的国际联合调查小组由大马、比利时、澳洲、荷兰与乌克兰官员组成。