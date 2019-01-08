阿米尔不满被标签“问题领袖”．“马祖基听片面之词” 马祖基对《当今大马》说，玻州土团党从成立至今都出现领导人问题，中央也在找解决方案，并声明那是领袖的个人问题，而非土团党有问题。

（玻璃市．加央8日讯）土著团结党玻璃市州联委会主席阿米尔，反驳总秘书拿督马祖基把玻州土团党领袖标签为有问题领袖的指责。

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马祖基对《当今大马》说，玻州土团党从成立至今都出现领导人问题，中央也在找解决方案，并声明那是领袖的个人问题，而非土团党有问题。

他也表明若领导层存有舞弊问题，中央绝不会放手不理，并会重整玻州土团党领导层。

阿米尔在反驳马祖基的指控时，也认为后者只听片面之词，对他不公平，而且有些人指他是害怕原任州秘书旺赛夫威胁他的地位而把旺赛夫撤职，这些都是错误的批评。

“旺赛夫是我要他回来（玻州）的，希望能给玻州土团党带来新气息，甚至有意让他接棒带领土团党迈向另一高峰。”

询及旺赛夫指玻州土团党有人伪造文件申报巨额款项事宜，阿米尔澄清并未涉及其中，更未曾要求旺赛夫销案。

阿米尔昨天宣布撤换旺赛夫担任州秘书职，以便让也是国家高等教育基金局主席的旺赛夫专注于该基金局的重任。另一边厢，旺赛夫则发文告爆料有州领袖涉及伪造文件申报数十万令吉款项报案，但未提及被撤职一事，令人把两件事联想在一起。