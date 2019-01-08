英文电台BFM．开除涉性骚扰2职员 英文电台BFM创办人马力阿里说，由公司管理层成立涵盖前任和现任董事的独立委员会，展开调查和掌握足够证据后，决定开除2名涉及性骚扰的职员。

（吉隆坡8日讯）英文电台BFM创办人马力阿里说，该电台开除了2名涉及性骚扰的职员。

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他说，由公司管理层成立涵盖前任和现任董事的独立委员会，展开调查和掌握足够证据后，决定开除2名涉及性骚扰的职员。

在这之前，一名女受害者发电邮揭发英文电台BFM发生性骚扰事生，但碍于涉案者身分和地位，女受害者没获得公司的维护。

马力阿里今日发文告说，管理层团队承认，资方可采取更多措施，积极地收集证据，以便能够及时处理此项不当行为的问题。

1职员涉性侵被开除

他也说，公司曾在2017年5月被告之一项女员工被性侵的事件，BFM当年便解雇了涉案职员。

他表示，在这起性侵事件，当公司一接获投诉，管理层立即展开调查，过后采取最高形式纪律行动，包括终止了涉案的职员。

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“由于投诉者不愿事态升温，所以管理层当时没报警。”

他说，在董事会提呈报告的4个星期时间内，公司接下来计划，是拟定和提升职员内部投诉管道的新架构。

他披露，为了确保公司员工能在安全环境中工作，管理层还在检讨现有的内部准则。

他说，公司也将为雇员制定相关的培训与意识醒觉的课程，并会清楚列明所有可接受及不被接受的规则，以及违法行径所将面对的后果。

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据报道，网上流传电邮声称，该英文台BFM去年举办了一场工余派对，结果几名女职员遭到2名男职员性骚扰，包括对女职员衣着服饰品头论足。

电邮写道：“由于性骚扰者的地位而受到保护，作为女性的她及其他女性不能说出来，因可能会成为被开除的目标。”

蓝卡巴星：证据呈警方

BFM董事会应报案

另外，行动党武吉牛汝莪国会议员兼法律局主任蓝卡巴星，今日吁请BFM董事会向警方报案，并将内部收集到的证据提交予警方以协助查办。

他本月7日在一篇文告中指出，该公司发生的性扰骚和性侵案件，显露事态极为严重，而BFM管理层必须采取适当的行动，包括向警方透露其内部所收集到的证据，以让警方采取必要的应对行动。

他强调，若不这么做，这等同于BFM管理层扣押着相关证据。

他说，公司管理层终止和开除了涉及性侵和性扰骚案的职员，显示投诉者的指控具有一定的真实性，因此，涉嫌者应负上一定的刑事责任。

“之前曾有一名职员因卷入强奸案的指控而被终止，是令人不安的发展。”

他说，该电台也开除了涉及性骚扰的2名职员，因此该公司高层，应向警方提交所收集和掌握到的证据。