马股内忧外患‧宜守不宜攻 对投资者来说，2018年俨然是恶梦般的一年。除国内政策变动引发一波波意想不到的震荡，大国贸易冲突和先进国加速收紧货币政策，亦造成市场热钱明显锐减，股市估值开始从高位回落，暴跌声此起彼落，连许多基本面不错的公司亦接连倒下，吓坏不少投资者。

马股过去半年内忧外患，市场游资急撤，中小资本股更是溃不成军，《股海组合》无法幸免，过去半年苦苦挣扎，合计挫16.28%。

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踏入2019年，鉴于游资不断缩水，股市料难重演过去几年好景，不宜胡乱出击。话不多说，这就与各位分享新一年股市以及部署策略。

双位数回酬率的日子已走远

对投资者来说，2018年俨然是恶梦般的一年。除国内政策变动引发一波波意想不到的震荡，大国贸易冲突和先进国加速收紧货币政策，亦造成市场热钱明显锐减，股市估值开始从高位回落，暴跌声此起彼落，连许多基本面不错的公司亦接连倒下，吓坏不少投资者。

面对不问缘由的抛售，组合也伤痕累累，在过去半年再丢失16.28%，被迫回吐之前累积下来的部份涨幅。

庆幸的是，笔者在年中检讨时因担心大市回跌而悬空两个名额，等同保留40%现金，纾缓了组合跌幅。

作为比较，富时综指、富时小资本指数和富时创业板指数分别在同期下跌0.05%，16.33%和15.79%。

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成立至今累积回酬96%

尽管2018年蒙亏，《股海组合》在问世至今的42个月里仍累积96.45%回酬率，远胜大市。

过去半年，大马处于政权轮替的过渡期，政策变动对一些领域和上市公司造成显著冲击，各建筑与建材股、博彩股、电讯股和政治概念股陆续暴跌，触动市场避险神经，纷退场以策安全。

国内步步惊心，国外亦是鸡飞狗跳；中美贸易战令全球经济前景堪忧，联储局（Fed）加速升息让股市情绪进一步恶化，外资拼了命外窜，去年就有超过110亿令吉外资从马股逃走，情况令人担心。

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鉴于游资缩水，马股如今已来到重大转折点，牛市行情或将暂告一段落，去年损失惨重的机构投资者预计不会再“撒网式”投资，而是会保留更多现金，并把焦点集中在大蓝筹或抗跌股，这是他们应对逆风的一贯做法，相信这次也不例外。

实际上，从过去走势不难看出，中小资本股的撤资情况明显比蓝筹股严重，举凡业绩不如预期、业务进度落后或需募集资金的公司，股价随时拦腰斩半，即使一些基本面强稳的公司股价出现可观调整，显示中小型股整体估值正在回跌，资金开始积极避险。

马股眼下仍面对不少难以解决的棘手问题，包括外资撤离、经济放缓、中美贸易战悬而未决、先进国开始收紧货币政策等，政局诡异多变和种族经济政策可能卷土重来亦让投资者不敢卸下防备，深怕再一次踩上地雷。

目前局势而言，中小型股估值短期内不太可能重返之前高位，甚至有继续回跌风险，因全球主要股市逐个从高峰回跌超过20%，进入熊市，这意味“处处有股神”的荣景已经结束，投资者需认清这残酷的事实，切忌以为还能像过去几年般轻易赚取几十巴仙回报率。

趋势如此，笔者过去几年注重高风险与回报率的投资模式已不合时宜，市场资金缩水使集资更加困难，资产负债表欠佳的公司很难再受追捧，反而是生意已上轨道、资金能自给自足的公司，更能吸引资金捧场。

另外，鉴于局势与资金流充满变数，从本期开始《股海组合》将被允许每月进行买卖，以便在形势有变时随机应变，免得再如去年般，明明预测股价会下跌却不能止损，白白蒙亏；同时，由于股息是今年选股的重要考量之一，笔者会开始把股息算进组合回酬内。

保留80%现金认赔4公司

出于策略上的变动，笔者决定把组合里的4家公司全数除名，原因如下：佳易科技（KEYASIC,0143,主板科技组）业绩如预期般渐渐好转，但仍需新资金来维持业务，如今市况又不利于集资，所以决定先退场观望；龙马（LANDMRK,1643,主板旅店组）过去一年业务进度叫人失望，打算年初推介的新设施，至年杪都没兑现，业绩迟迟没有突破，唯有止损认栽。

EWEIN公司（EWEIN,7249,主板产业组）业绩确实如预期般强劲，股价却不起反跌，反映在产业供过于求之际，市场对产业股完全冷感。科鼎控股（BIOHLDG,0179,创业板消费品组）最让笔者为难，其业务相对抗跌，业绩也稳定增长，但企业活动过于频密却教人担心，有意发股收购一家与核心业务无关的酒店产品供应公司更让笔者费解，毕竟其资金并不充裕，野心太大未必是好事，权衡再三后决定先退场观望。

3A资源有何优势？

4家公司全数除名，2019年还剩下甚么呢？

答案是：只加入3A资源（3A,0012,主板工业产品组）一家，剩余4个名额悬空，等同保留80%现金，作组合问世至今最保守的一次部署。

是的，对于2019年的马股，笔者的看法趋向悲观，原因已详细说明；虽不认为会发生危机，但在游资缩水情况下，股市估值很大可能会向下波动，剩余资金则会倾向投资抗跌股或蓝筹股，如此局势下，笔者倾向保留现金等机会。

3A资源是家记录卓越的饮食原料制造与供应商，一家优秀公司所该具备的一切条件，3A资源几乎都不缺：业绩好、财务佳、有成长、有股息、产品优、销售稳，攻守兼备，加上过去半年随大市调整不少，教人难以忽略。

该公司的产品包括焦糖粉、酵醋、蒸馏醋、高麦芽糖浆、大豆蛋白酱、水解植物蛋白粉及麦芽糊精等，被广泛应用在各类饮食产品上，客户是国内外知名饮食加工业者，拥有相对抗跌的需求。

3A资源上市至今16年间不曾亏损，不曾发附加股集资；其中，营业额过去15年间14年上扬，净利则12年成长，尽显其抗跌本色。另外，虽然公司还在成长中，需保留资金扩充业务，但3A资源过去11年不曾停止派息，派息额亦稳定增加。

在2018年，3A资源首9个月营业额按年虽继续成长5.15%，净利却下滑34.7%，关键原因是作为其主要原料之一的木薯粉（Tapioca）在第二和第三季期间明显涨价，从2017年同期每公吨约340美元，猛涨到510至550美元，大幅侵蚀产品赚幅，这也是其股价回调的诱因之一。

不过，在自行承担原料涨价压力约6个月后，3A资源于去年第三季期间开始调涨产品价格，转嫁额外成本，其业绩因而得以在第三季明显按季改善，未来业绩亦将受惠于此次调整，加上2017年建成的麦芽糊精厂贡献持续增加，业绩其实仍走在正轨上。

值得一提的是，木薯粉价格如今已高峰回落，截至去年杪每公吨跌至445美元。

像3A资源般的公司，只要基本面不变，不管任何市况笔者都无惧持股，加上股价回调使估值更具魅力，于是决定把握这次机会，趁低出击，让3A资源成为组合在严峻市况下的唯一选择。

【声明】股海捞月和股海组合提供的资料只供参考，志在助投资者认识一些不获证券行重视的小型股，和追踪相关股后续表现，不是买卖建议，任何投资决定还请先征询专业股票经纪的意见，盈亏自负。