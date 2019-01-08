指责抄袭判词法院维持判决．林甘藐视法庭监6月 以联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊为首的联邦法院五司今日一致维持法院在两年前，判处林甘藐视法庭罪成的裁决。

资深律师拿督V.K.林甘。（档案照）

（布城8日讯）曾指责联邦法院判词涉及抄袭的“林甘司法短片”男主角兼资深律师拿督V.K.林甘，终究还是逃不过藐视法庭而须入狱6个月。

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以联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊为首的联邦法院五司今日一致维持法院在两年前，判处林甘藐视法庭罪成的裁决。

马拉尊发表口头判词时说，他们认为林甘要求检讨联邦法院于两年前判处他藐视法庭罪成的申请，并没有达到1995年联邦法院条例第137条文的门槛，所以法院不会行使任何司法权检讨或审核林甘的上诉申请。

不过，林甘自2013年离开大马后，就不曾返回我国，更不曾出席任何他被指控藐视法庭的聆讯，法院今日的裁决，也将是最终的裁决。

联邦法院是在2017年11月14日宣判林甘藐视法庭罪成，必须入狱6个月。

另24人道歉后判处罚款

林甘和建裕珍厂前董事经理拿督施朝全及另23人，因指责联邦法院判词涉及抄袭而面对藐视法庭指控，除了林甘外，其他人皆在道歉后被判处罚款。

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根据2012年法庭条例52条文（藐视法庭），任何藐视法庭罪成者，可判监禁、罚款，或在毫无保留道歉后获释。

联邦法院是于2012年1月5日批准建裕的清盘师——吴金德及黄文志所提出的上诉，俩人获准以2亿4112万令吉的价格把建裕控股所持有建裕珍厂的32.9%股权脱售给冠旺。

不满判决的施朝全等12人在2012年2月13日入禀联邦法院，要求法院检讨本身的判决并重新聆审有关上诉申请。

指法院“抄写”清盘师陈词

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他们在一份支持有关申请的宣誓书中，指称联邦法院在2012年1月5日的书面判词中，在没有列明任何资料归因的情况下，大幅度的“抄写”清盘师提呈法院的书面陈词内容。

持有建裕珍厂34.6%股权的建裕控股是于1996年被高庭谕令清盘，并委任吴金德及黄文志为清盘师。

清盘师协助献售这批股权，在2009年2月接受了冠旺的收购献购，以2亿4100万令吉，或相等于每股1令吉65仙来收购建裕珍厂的32.9%股权。

施朝全等人在2009年入禀高庭以阻止冠旺的收购，最终在法院面对败诉。