马股跌宕起伏‧告别2018 市场憧憬的橱窗粉饰不给力，尽管10大市值公司6增4跌，但整体市值仍告挫。综指虽从1679.86点扬升至1690.58，但10大市值却从6163亿9600万令吉，减少至6143亿1400万令吉，蒸发20亿8200令吉或是0.34%。

10大市值股蒸发20.8亿

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市场憧憬的橱窗粉饰不给力，尽管10大市值公司6增4跌，但整体市值仍告挫。综指虽从1679.86点扬升至1690.58，但10大市值却从6163亿9600万令吉，减少至6143亿1400万令吉，蒸发20亿8200令吉或是0.34%。

10大市值不起反跌，最大原因归咎于国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）市值大幅萎缩，从809亿8100万令吉跌至773亿4200万令吉，蒸发36亿6100万，成为10大市值拖后腿的股项。

综指权重最大的马来亚银行（MAYBANK,1155,主板金融服务组）表现最为给力，市值从1037亿5700万令吉上扬至1049亿7200万令吉。

大众银行（PBB ANK,1295,主板金融服务组）创办人丹斯里郑鸿标正式卸下职位，退居幕后，市值小幅下滑，微减6亿2100万令吉。

国库控股（Khazanah）低价脱售股权，拖累联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）股价承压，市值滑落4亿7800万令吉。

IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）大股东国库控股虽然溢价脱售股权给日本基金机构，惟收购印度富通医疗集团（Fortis）一波三折，未能如期完成，壮大印度业务不知何日可期，惟市值不减反增，扬升2亿令吉至472亿令吉670万令吉。

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亚通（AXIATA,6888,主板电讯媒体组）旗下从事电讯塔业务的edotco集团，扩大海外业务，收购柬埔寨325座电讯塔，以维持领先地位，目前，电讯塔数量逾3600座，带动该股市值增加，重回10大市值排行榜。

国油气体（PETGAS,6033,主板公用事业组）在奖掖式管理机制下的资产回报将高于同行，实际资本支出及营运成本也低于预期，前景看俏，从而驱动市值微增5亿1500万令吉至379亿9200万令吉。

巴迪尼挫1.29令吉

向来甚为抗跌的消费股，在2018年最后一个月并没有亮眼表现，反而有下滑现象。

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消费股中，以巴迪尼控股（PADINI,7052,主板消费产品服务组）跌幅最大，因该公司首季净利跌逾40%至1796万2000令吉，跌破市场眼镜，投资者纷纷抛售套利离场，令该股跌破4令吉，降至3令吉51仙结束全年交易，全月跌1令吉29仙。

政府扩大禁烟区，禁烟令从2019年1月1日落实，首当其冲当属英美烟草（BAT,4162,主板消费产品服务组），且私烟猖獗的问题尚未解决，前景堪忧，股价挫1令62仙。

美国科技股表现欠佳，马股电子制造股皆下滑，威城（VS,6963,主板工业产品服务组）无法躲过卖压，挫86仙。

政府有意发展绿色能源，CYPARK资源（CYPARK,5184,主板工业产品服务组）理应可从中受惠，且该公司近期攫取逾2亿令吉的太阳能合约，惟股价过高而迎来技术调整，收在1令吉58仙，全月跌91仙，从上升榜堕入下跌榜。

丹斯里郭令灿旗下大石洋灰（TASEK,4448,主板工业产品服务组）、丰隆金融（HLFG,1082,主板金融服务组）以及丰隆工业（HLIND,3301,主板消费产品服务组）表现皆不给力，跌幅介于72仙至1令吉36仙，拖累郭令灿身家大幅缩水。

能源及科技股 卖压加剧

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）受国际油价猛挫拖累，加上第三季业绩由盈转亏5亿令吉，且背负逾100亿令吉债务，盘中一度跌至14.5仙，写下52周新低，交投量多达14亿4400万股。

政府终止毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）35亿令吉国家移民监控系统（SKIN）特许经营权合约，不但导致股价暴跌，公司总裁兼首席执行员阿布哈山也因此遭逼仓，持股瞬间化为乌有，大宗股权落入旁人手中，共有5亿9900万股易手。

科技同行业者M Y E G服务（MYEG,0138,主板科技组）也被拖累，盘中遭受卖压，股价急挫至1令吉以下，尽管管理层与公积金局出手买入大宗股权，仍无法挽救跌势，该股无法冲破1令吉阻力，以97.5仙报收，成交量报10亿7700万股。

升利吉科技（SANICHI,0133,创业板工业产品服务组）期望透过新联营业务，伙同FKS公司，准备在餐饮业大展拳脚，但投资者不买账，以致该股遭受卖压，成交量报7亿4900万股。

宏进工业（PERMAJU,7080,主板消费产品服务组）第三季业绩成功摆脱亏损，从亏损204万3000令吉转为净利80万1000令吉，市场憧憬该股佳绩可持续，成交量为4亿零800万股，挤入热门榜。

大安积极回购 扬77仙

市场表现低迷，利空阴霾未消散，雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）及建裕珍厂（KIANJOO,3522,主板工业产品服务组）相关大股东决定趁势私有化，股价及交投量向来并不活跃的两家公司在12月急涨，各起39仙及51仙。

原棕油利空因素未消散，大安控股（TAANN,5012,主板种植组）频频出手回购股票，在12月透过公开市场买入277万股股票，库存股从0.16855%提高至0.79228%，股价也被推高77仙至2令吉70仙。

同为种植股的B L D种植（BLDPLNT,5069,主板种植组），尽管没有特别的企业活动，股价仍扬54仙。

大马机场（AIRPORT,5014,主板交通物流组）预计年杪学校长假和圣诞佳节推高吉隆坡国际机场（KLIA）和吉隆坡第二国际机场（KLIA2）12月客流量至690万人次，料分别走扬12%和21%，且提升通讯设备在即，收涨71仙。

安联保险（ALLIANZ，1163，主板金融服务组）有望取得大马普险（AmGeneral）业务，进而打造出总值达8亿美元（约33亿1946万令吉）的国内第二大车险集团，再加上派息40仙，两大利好消息抬拉下，股价大涨68仙。

油气领域虽然低迷，但国际船务（MISC,3816,主板交通物流组）获颁1亿3300万美元（5亿5674万令吉）的液化天然气运输船租约，驱使市场争相吸纳，扬升55仙。

合顺（UMW,4588,主板消费产品服务组）新厂竣工在即，小型车即将推出市场，有望在小车市场抢滩分一杯羹，以重夺非国产车冠军位置，收涨42仙。