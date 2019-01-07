康乐前景如何？ 这使丰隆研究将康乐的2019及2020财政年的净利预测大幅度下砍48%及40%，以更好反映公司较低的营运影响力，同时旗下产品平均销售价疲软的环境，未来整体较高的成本架构更是“雪上加霜”。

读者小蔡问：

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（一）康乐（KAREX,5247,主板消费产品服务组）前景如何？

（二）为何股价跌跌不休？

答：（一）谈及康乐前景，先探截至2019财政年最新首季业绩表现，分析员给予的分析可供参考。

成本走高雪上加霜

丰隆研究指出，康乐2019财政年首季核心净利按年下跌50.7%至220万令吉，落后该行及一般市场预测，仅占全年预测的12.8%及14.7%。这主要是2019年首季下订的数项重大竞标订单，受到延迟所造成的时机问题所致。

这使丰隆研究将康乐的2019及2020财政年的净利预测大幅度下砍48%及40%，以更好反映公司较低的营运影响力，同时旗下产品平均销售价疲软的环境，未来整体较高的成本架构更是“雪上加霜”。

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丰隆研究也点出该公司的一些营运情况，首季按季（对上季）的营业额扯平没有太大起落，即达到9220万令吉，较上季的9340万令吉微跌1.3%。盈利赚幅则有所改善，增加1.5%至26.8%（前期为25.3%），主要是外汇环境对它有利及产品平均价改善所致。

该公司首季按季的产品分成本（运输物流）增加15%，行政开销增长走低至3%抵销部份劣势。这使季度净利微增1.1%至220万令吉，与扯平的营收走势一致。

有鋻于此，当时丰隆研究对康乐维持“沽售”评级，并把目标价调低至43仙（之前为51仙），或等于其2020财政年预测本益比24.1倍水平。

针对公司前景，丰隆研究预料，康乐将在现有财政年的其余3季期间，持续专注发展旗下商业及原庄品牌制造（OBM）业务领域，料可弥补其较波动不定的竞标业务领域。

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前景“短空长多”

丰隆研究对康乐的未来前景持“短空长多”的看法，短期内料受到产品平均价格走低的压力，以及旗下竞标市场持续走软的负面影响。不过，长期而言，该行看好其立志放眼原庄品牌制造业务带来显著的赚幅走高空间。

（二）股价跌跌不休，个中原因，可能与业绩表现落差市场预测所致，这可从分析员调低目标价看出一点端倪，已比之前的价格低得多。