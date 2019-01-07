电讯股营收迎逆风 大马投行也认为，希盟政府对电讯领域的监管悬而未决是一大风险，而国库控股有意减持政府相关公司的做法，也为电讯领域再添阴影。

读者ABC问：

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我是马电讯（T M，4863，主板电讯媒体组）和时光网（TIMECOM,5031,主板电讯媒体组）的小股东，最近股价跌得有点惨，特别是马电讯，想请问这个行业2019年的前景如何？对手如何？

答：丰隆研究和大马投行在2018年杪时对电讯领域作了详尽的研究分析，或可作为你的参考。

丰隆研究认为，电讯领域表现暗淡，竞争激烈将引发削价战，继而拖累营收前景，惟潜在重新分配频谱有望改善营运效率。

该行指出，电讯领域在2018年整体表现疲弱，除了管制条例因素外，竞争激烈也是导致表现差劲的原因，电讯股股价平均大挫26%。

政府监管悬而未决为风险

大马投行也认为，希盟政府对电讯领域的监管悬而未决是一大风险，而国库控股有意减持政府相关公司的做法，也为电讯领域再添阴影。

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丰隆也表示，随隔夜政策利率维持在3.25%不变，电讯领域的周息率吸引力不足，加上美国联储局维持升息步伐，相信外资持股意愿转弱。

大马投行预计，固定宽频的低用户平均收益（APRU）影响延续至2018年末季。

该行补充，尽管马电讯的第三季业绩中，unifi用户平均收益表现有所惊喜，惟不排除在其30Mbps配套价格大砍40%至每月79令吉后，将会影响用户平均收益表现。

大马投行预计，用户将逐步转移至更实惠的配套上，料将拉低马电讯的盈利表现。

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该行认为，明讯（MAXIS,6012,主板电讯媒体组）也跟随马电讯的减价步伐，加上时光网作出盈利预警，预计固定宽频业务赚幅将减少。

大马投行指出，在营业额增长面对逆风的当下，电讯公司更关注净利表现，包括专注在高价值客户、优化现有资产和透过重租率、向单一供应商采购批量以获折扣和数码化策略下，带来成本效率。

营业额增长中短期仍疲弱

大马投行认为，中短期来看，电讯公司的营业额增长前景依然疲弱，因市场力量将不断推动电讯公司推出更具竞争力的配套。

该行指出，随着U Mobile和手机Unifi在无限数据领域展开的搏斗，预计该行业在营收增长前景将恶化。

大马投行指出，基于电讯公司的签购配套人数下跌，为了防止营收下滑，可能会出现竞争激烈的价格战，而除了现有的固定宽频手机战外，政府计划发展数据密集型社会经济料也将打击电讯公司的用户平均收益。

丰隆指出，政府有意要电讯公司吸纳预付客户支付的6%销售与服务税，假设是以赠品替代现金，相信影响相对较小。

大马投行认为，电讯领域想要走出阴霾，最重要的是要有强劲的营收增长前景，包括在签购人数、用户平均收益和赚幅上都有所增长。

丰隆则认为，700MHz频谱将能加强营运效率，惟分配计划将延后至2019年中。

该行不排除，政府为了改善财务状况，将会重新进行竞标，另外2.6GHz频谱也将于2019年杪届满。

假设竞标一事属实，该行预见不会出现高昂的费用。

大马投行给予电讯领域“中和”评级，因在手机和固定宽频市场上依然存有激烈竞争。