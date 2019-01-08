印尼当红女星卖淫．警侦破45艺人女模援交 东爪哇警长路奇周一指出：“我们已掌握她们的身份，并起获她们的照片。她们按照知名度索取收费，价格介于2500万至1亿印尼盾（约7272令吉至2万9000令吉）不等。”

怀疑涉案的当红花旦凡妮莎已于星期日被捕，在受盘问24小时后获释。（互联网照片）

（印尼．雅加达8日讯）印尼警方周一表示，警方日前侦破网络援交平台，目前已确认45名女艺人与模特儿的身份，当中不乏在印尼娱乐界的当红女星。

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东爪哇警长路奇周一指出：“我们已掌握她们的身份，并起获她们的照片。她们按照知名度索取收费，价格介于2500万至1亿印尼盾（约7272令吉至2万9000令吉）不等。”

据悉，来自南雅加达的2名皮条客恩当与谭特里负责穿针引线，目前已被警方列为本案嫌犯。

路奇披露，怀疑涉案的印尼成人杂志模特儿夏琪拉和当红女星凡妮莎星期日被拘捕。

印尼媒体报道，28岁的凡妮莎上周六傍晚在泗水一家酒店与1名男子双双被捕，而夏琪拉则是在前往酒店途中遭拘捕。据了解，两人的收费分别为8000万印尼盾（约2万5千令吉）和2500万印尼盾（约7300令吉）。

根据警方说法，上述2名皮条客自2017年已开始从事不法活动。他们一般向当地著名成人杂志FHM和Popular模特儿下手，以重金利诱她们卖淫。

东爪哇警局将传召45名涉案女星进行问话。夏琪拉与凡妮莎在泗水被扣押24小时后获释。

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凡妮莎（中）被捕时以枕头掩脸。（互联网照片）