张克骏：空缺多很难看·机场商店应减租 （山打根8日讯）伊罗普拉区州议员张克骏促请大马机场控股公司，降低山打根机场的商店租金，以吸引更多业者到飞机场开店，以避免机场出现店面空缺，导致游客对山打根留下不好印象。





伊罗普拉区州议员张克骏（左四）、伊罗普拉区州议员办事处及大马机场控股公司代表合影。

（山打根8日讯）伊罗普拉区州议员张克骏促请大马机场控股公司，降低山打根机场的商店租金，以吸引更多业者到飞机场开店，以避免机场出现店面空缺，导致游客对山打根留下不好印象。

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“机场商店已开放申请，店租介于1000至3000令吉，租金是依店面坪数计算。”

提数建议改善设施

张克骏今日走访山打根机场，随后发表文告这么表示。他向大马机场控股公司提出数项建议，以提升机场设施，帮助山打根旅游业发展。

“我获悉大马机场控股公司目前有数项提升计划，包括计划在机场内建设一间游客服务中心，在机场附近建设一座休闲公园，以及今年内将机场所有的路灯换为光二极管灯（LED）。”

此外，张克骏建议大马机场控股公司在机场增设LED广告显示屏，向游客宣传山打根的旅游景点及美食。

他建议大马机场控股公司为飞机场贵宾室添加咖啡机或热水机，好让客人能够自行冲泡咖啡或饮料，随后该公司代表则表示会向总公司申请经费，以购买咖啡机或热水机。

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拟设旅巴停车场

此外，张克骏表示，大马机场控股公司目前正计划为旅游巴士专设停车场，以方便旅游巴士到机场接送游客，同时有效避免机场出现交通阻塞，该计划将于2020年或2021年开始实行。

“大马机场控股公司目前已在停车场空出数个停车位，专供旅游巴士停泊。”

“我将尽力解决困扰山打根旅游业的问题，因为根区目前蓬勃发展的行业只剩下油棕业及旅游业。”

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此外，张克骏表示，自从飞机场道路筑建分界堤后，不仅改善了交通状况，车流也较以往流畅。